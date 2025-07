“Moltes farmàcies valencianes no aguantaran més mesos d’impagaments”

Els vianants que passen per davant de la farmàcia de l’Alameda a Xàtiva poden llegir des de fa dies diversos missatges projectats en les pantalles instal·lades en l’aparador: “La teua salut no és arma política. Stop impagaments”, “Este mes, la Conselleria no pagarà a les farmàcies” o “La Generalitat Valenciana no pagarà este mes a les farmàcies les receptes dispensades. Intentarem donar el millor servici, però…”, són alguns dels avisos que se succeïxen, amb imatges que denuncien el problema.

I és que l’establiment emplaçat en la principal artèria de la capital de la Costera —tal com ocorre amb la resta de les nou farmàcies del municipi i les de les altres localitats de la província de València i de l’autonomia— arrossega l’impagament de la factura del mes de maig per part de la Generalitat, que identifica la falta dels fons del FLA extra com a causa de la situació.

Bruno Domínguez és el titular del negoci. Ahir va atendre Levante-EMV i va analitzar la problemàtica que patix en primera persona: “La gent ha d’entendre que no és que no rebem els nostres sous mensuals, és una cosa molt més greu. Estem avançant tots els gastos de la nostra part. És un dèficit que no equival a la meua nòmina personal, sinó a vint nòmines juntes. El que no estan pagant són les medicines de tots. I nosaltres estem donant el mateix servici, la gent no ho ha notat. Ho estem abonant nosaltres”.

Domínguez gestiona el local —una de les farmàcies més antigues de la ciutat— des de 2018. Recorda que en 2012 ja va haver-hi una crisi similar: “Però no podem dir que siga la mateixa dinàmica. En aquells dies va deixar de cobrar tothom, era a nivell general. I passava en totes les comunitats. Ara, no és el mateix. Hem deixat de cobrar les farmàcies de la Comunitat Valenciana només, ja que crec que a Múrcia va haver-hi algun problema i es va solucionar. I la resta de “proveïdors” de la Generalitat sí que han rebut els diners de maig, crec. És una cosa totalment diferent del que va passar llavors”.

Diversos vianants passen per davant de la façana de la farmàcia de l’Alameda de Xàtiva, ahir / Perales Iborra

Domínguez també va fer una lectura detallada dels esdeveniments, que van començar amb un avís oficial per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics datat el 20 de juny: “Ens van comentar que podia passar el que després va ocórrer. Van dir que tindríem un mes d’impagament, però que no seria una cosa estructural, sinó transitòria, segons la Conselleria. La por que tenim ara és que des dels col·legis han demanat garanties a la Generalitat en diverses reunions perquè asseguren el pagament de la factura de juny i no li les han donades per escrit, només verbals, segons ens han comentat. Hem tingut ja dos assemblees i estem a l’espera de les notícies sobre el FLA. Jo no entre en el terreny polític, les lectures seran moltes. Però sí que puc dir que este mes he hagut d’arribar a acords amb els proveïdors, que em demanaran interessos, per a solucionar la situació. Cada negoci és un cas particular. No podem generalitzar. Jo parle del meu. Crec que amb un segon mes d’impagaments hauria de fer enginyeria financera. Amb un tercer ja no sé què passaria. I hi ha moltes farmàcies valencianes que no aguantaran esta dinàmica. Recorde que, en una de les assemblees, una companya més major ens relatava com encara estava afrontant pagaments pel que va ocórrer en 2012, se li veia molt superada”.

Consultat sobre possibles protestes si es repetix la situació amb la factura de juny, Domínguez va explicar que no hi ha res tancat: “En les assemblees s’han debatut diferents propostes. S’ha parlat de tancaments, assegurant servicis mínims. Posaré un exemple. És com si a Xàtiva només es mantingueren obertes durant una setmana tres de les deu farmàcies que atenen la població. Al final, nosaltres vendríem la nostra part igual, però en dies concentrats. No sé si ho notaríem en els comptes, però la gent sí que veuria el que està ocorrent. És una cosa que s’ha comentat, però no hi ha res decidit. Estem a l’espera de saber si pagaran la factura de juny. En teoria, ens van dir que seria transitori i que l’impagament solament seria d’un mes, però hem d’esperar esdeveniments per a veure el que ocorre”.

“Vam ser essencials”

Finalment, va recordar que en pandèmia sí que van ser essencials: “Vam estar atenent la població. Vam complir amb el nostre deure. I ara ens passa açò”, va finalitzar.