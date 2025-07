La novel·la més emblemàtica de Joan i Arinyó es convertix en música

L’Auditori del Mercat de Cullera acull este dimecres (20 hores) l’estrena absoluta de Les nits perfumades, una composició original per a dolçaina i percussió inspirada en la novel·la homònima de Manel Joan i Arinyó. L’obra ha sigut creada pels músics Israel Falcó i Carles Prats, en una iniciativa que connecta literatura i música per a reivindicar la memòria i el patrimoni cultural valencià.

Publicat originalment per Bromera en 1998, Les nits perfumades és un homenatge literari a la infància de l’autor a Cullera entre els anys 1956 i 1964. Amb una prosa evocadora i lírica, Joan i Arinyó traça un recorregut íntim per la quotidianitat d’un poble valencià com Cullera marcat per l’olor de la flor del taronger, les nits temperades i els rituals de creixement. L’obra, que va rebre el Premi Sant Joan de narrativa, s’ha convertit en una referència imprescindible de la narrativa memorialística valenciana. D’esta obra es va fer una versió en castellà que va tindre un gran èxit per tota la geografia nacional.

L’adaptació musical s’estructura en tres moviments que traslladen al llenguatge sonor els principals escenaris i emocions de la novel·la. El primer, “Per molts anys”, evoca la mar i el bressol de la infància; el segon, “El canó de la Reina Mora”, és una marxa mora inspirada en la muntanya; i el tercer, titulat com l’obra, “Nits perfumades”, partix de la cançó popular Baix el pont de Cullera, símbol de la tradició local. La peça té una duració aproximada de tretze minuts i serà interpretada per la Colla Dolçabal, integrada per dolçainers i percussionistes de Cullera.

“Enorme força expressiva”

“És una oportunitat única perquè el públic escolte allò que només estava en les paraules”, explica Israel Falcó, dolçainer i compositor. “La música tradicional valenciana té una enorme força expressiva i en esta obra volíem fondre eixa força amb el món literari de Manel Joan, que forma part de la nostra identitat col·lectiva”, afig.

Manel Joan i Arinyó, nascut a Cullera en 1956, és autor de més de trenta títols i ha sigut guardonat amb els premis Enric Valor, Isabel de Villena, Ciutat de Sagunt i el de Narrativa de Puçol, entre d’altres. En 2023 va publicar Amb mal de peu, segona part de Les nits perfumades, amb la qual continua l’exploració literària de la seua joventut.

L’entrada al concert serà gratuïta, i s’espera una àmplia afluència de públic local i comarcal. Amb esta proposta, Cullera reafirma el seu “compromís amb la cultura viva, reivindicant la literatura i la música com a llenguatges complementaris que permeten redescobrir la memòria des de noves formes de sensibilitat”, han afirmat fonts de la Regidoria de Cultura.