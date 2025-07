Primer dia de Ron Gourlay en el València CF

El València CF ja té en la ciutat el seu nou CEO de futbol. Ron Gourlay va aterrar este dilluns a la vesprada a València per a posar-se als comandaments de la nau en una jornada en la qual curiosament es va fer un moviment, l’eixida de Yarek Gasiorowski al PSV Eindhoven. El CEO del club de Mestalla ha arribat este matí a primera hora a les oficines del club per a posar-se a la feina amb la planificació de la plantilla de cara a esta nova temporada.

L’escocés, anunciat en els últims dies de maig pel club de Mestalla, arriba amb moltes coses per fer en un mercat que encara té prop de dos mesos al davant. Mosquera, Javi Guerra, Diego López, Tárrega, Julen Agirrezabala… Són molts noms els que hi ha sobre la taula. I el temps apressa.

Com ha informat Superdeporte, esta setmana estava marcada en roig com la setmana clau perquè l’escocés aterrara en la capital del Túria. La seua primera operació, més enllà de l’eixida de Yarek, serà el fitxatge de Julen Agirrezabala i fins i tot s’espera que este dimarts puguen intercanviar-se documents per a tractar de lligar el fitxatge del porter pel club de Mestalla.

Molta faena per a Gourlay

Serà el primer “regal” de Gourlay a Corberán en eixa bona relació que mantenen i que definirà la sort del València CF en esta 2025/26. Este dijous, Gourlay també té previst asseure’s a parlar amb l’entorn de Javi Guerra, Diego López i Tárrega, així com anar avançant operacions en un mercat que exigix com a mínim sis reforços més. Un extrem, un davanter, un migcampista, un o dos centrals i un altre porter, a més del mateix Julen. Això com a mínim.

A més de perfils com el d’Álex Lizancos, que en teoria arriba per al filial però aportarà en el primer equip.