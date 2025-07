Protesta contra les polítiques de vivenda de Mazón: “Afavorixen l’especulació i estem al límit”

Més de 30 associacions s’han unit en Juntes per l’Habitatge per a denunciar les “regressives polítiques de vivenda del Govern Mazón”, que, lluny de potenciar el dret a la vivenda i intentar pal·liar els efectes de la dana, “fan cada vegada més difícil l’accés a una vivenda assequible”. “Afavorixen l’especulació i estem al límit. No es tracta de fer crítica política, el que es tracta és de fer polítiques de vivenda. La vivenda és un dret”, asseguren.

Així, la nova entitat ha presentat un escrit en Presidència per a denunciar quatre punts:

“Ni frenen els desnonaments ni donen alternatives”

Des de l’entitat asseguren que el Consell “no mostra voluntat real d’intermediació enfront dels grans tenidors”. “No els obliga a renovar els contractes de lloguer finalitzats aplicant la cessió d’ús de vivendes buides. Tampoc assumix les seues obligacions, ja que no proporciona vivenda digna a les famílies sense alternativa. No obstant això, sí que està instant desnonaments de la seua pròpia vivenda pública (com l’EVha) sense admetre una mediació, i també permet la venda de vivendes (unes lliures i d’altres protegides) per a especular. Així, doncs, tenim el trist honor de ser la tercera comunitat autònoma en nombre de desnonaments: 3.610 l’any 2024 i 794 en el primer trimestre de 2025”.

La llei de vivenda sense aplicar i un augment de la turistificació

Amb uns preus del lloguer prohibitius i que van a més, des de l’entitat social exigixen mesures com la declaració de zona tensionada i la reducció de preus “perquè baixen i siguen accessibles”. “Cada vegada més persones viuen en habitacions rellogades, vehicles o directament en el carrer. Exigim mesures per a revertir els milers de vivendes d’ús turístic il·legals al lloguer residencial. L’allotjament turístic, siga de 10 dies o de 10 mesos, ha de ser incompatible amb la vida veïnal. La turistificació massiva, unit a l’acaparament de vivendes per grans tenidors, està expulsant residents i veïns dels seus barris. Cal posar fi a esta gentrificació que transforma els centres urbans en aparadors de rendistes per a gent de pas. L’accés a la vivenda, hui, és un problema greu i estem al límit”, asseguren.

Mesures “urgents” per a ampliar el parc públic de vivenda

Juntes per l’Habitatge afirma que, amb l’actual Govern valencià, s’ha retrocedit en l’aposta per desenrotllar el minso parc públic (0,6 % del total de vivendes) existent. Per això, exigixen l’“expropiació de les vivendes buides en mans de la banca rescatada”; l’ampliació de les partides corresponents en els pressupostos 2025 i millorar la regulació del dret de tanteig i retracte “que acaben de buidar de contingut”; que totes les vivendes i gestió de la Sareb formen part del parc públic; que tots els pisos i apartaments turístics il·legals “també se cedisquen al parc públic”; i la mobilització de tota la vivenda buida de grans tenidors.

Sense participació social en els pobles de la dana

Malgrat l’experiència de la dana, el Govern de Mazón “insistix en la construcció en zones inundables”. “Des dels comités de reconstrucció i moviments socials s’ha oferit la reflexió i propostes per a establir un full de ruta comú. L’emergència residencial estructural en vivenda i l’emergència ocasionada per la dana ens obliguen a lluitar per un horitzó comú d’esperança. Estem decidits, encara som a temps. En tot cas, per a evitar un desastre major, impedirem l’apropiació de les nostres vides i del nostre futur pels qui es volen aprofitar políticament i econòmicament d’això”.