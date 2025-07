El PSPV prepara una agenda valenciana per a Rebeca Torró

El nomenament de Rebeca Torró com a secretària d’Organització del PSOE, que ha sorprés la majoria del partit, s’ha rebut en el carrer Hospital (a on el PSPV té la seua seu) com un reforç a la federació valenciana. Però, sobretot, com una oportunitat per a elevar la confrontació amb el Consell de Mazón en l’àmbit nacional, en un territori estratègic en les pròximes eleccions amb la dana en el centre de debat. A Torró se l’espera prompte a València.

Este diumenge, en la ressaca del comité federal, el PSOE ja va mostrar la intenció de convertir València en espai estratègic. Després de l’acte de vandalisme que va patir la seua seu per part d’un grup ultra, la denúncia del partit es va convertir en el tema informatiu del dia del PSOE, amb l’emissió d’una roda de premsa en directe des de la porta de la seu per xarxes socials (i satèl·lit disponible per a les televisions). Es culpava al PP del clima polític creat a Espanya contra els socialistes, que just a eixa hora tancava el seu congrés nacional a Madrid.

Amb esta comunitat com a centre de batalla des del 29 d’octubre, en el PSPV ja pensen en una agenda valenciana per a la nova número tres del partit. “És la secretària d’Organització i, com a valenciana, tindrà més protagonisme ací. La idea és traure múscul. És prompte, no han passat ni 48 hores, però no tardarem a veure-la”, apunten fonts de la direcció autonòmica.

La consagració de Torró en el PSOE s’ha vist com l’aparició d’un tercer element que se suma a la parella que, de facto, ja conformen la secretària general i ministra, Diana Morant, i la delegada del Govern i candidata a l’alcaldia de València, Pilar Bernabé. “No és una qüestió de lideratges que es contraposen, sinó que sumen els uns amb els altres”, assenyalen sobre l’escenari previst en què Torró tindrà protagonisme polític valencià. Cal recordar que Torró ja va ser assenyalada per Puig en 2023 per a un lloc d’eixe perfil, el de síndica del PSPV en les Corts, en eixe moment el de més càrrega política del partit. No va tardar a arribar la primera topada amb Carlos Mazón.

De moment, reconeixen fonts de la direcció federal del PSOE, Torró té treball al davant per a ordenar la casa. La crisi oberta en el partit i la necessitat de canviar el relat després de l’esclat del cas de corrupció i l’ombra del masclisme, l’obligaran a centrar-se en el treball orgànic. “Ara, el més important és que se centre en això, però no es pot deslligar Rebeca de València i la clau territorial serà present. Reforçarà el PSPV i tindrà una agenda valenciana”, afigen.

Eixir als territoris

Més enllà de les complicacions que puguen continuar sorgint amb una crisi política l’abast de la qual no s’ha perimetrat, la veritat és que els discursos dels últims dies semblen marcar un punt d’inflexió, que culminarà amb els plans que anuncie Sánchez dimecres en el Congrés: es tracta de donar per superat el dol de les últimes setmanes. Ferraz ha donat l’orde als màxims dirigents del partit d’eixir al territori, passar pàgines del discurs de disculpa i reivindicar la gestió de l’executiu, amb les bones dades macroeconòmiques com a antídot del descrèdit pel cas Koldo-Ábalos-Cerdán. La portaveu del PSOE, que este dilluns s’estrenava després de l’executiva, ja ha intervingut en eixa direcció.