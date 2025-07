Sagunt manté la polèmica taxa als clubs esportius

L’Ajuntament de Sagunt no farà marxa arrere amb la taxa que grava els clubs i esportistes federats amb pagaments de 50 cèntims a 3 euros per cada hora d’ús de les piscines, pavellons i camps de futbol municipals. Una moció firmada entre PP i Vox arreplegava les queixes dels afectats amb l’objectiu d’eliminar este epígraf de l’ordenança aprovada en octubre, però el Govern municipal es va bastar per a tombar una proposta secundada també per IP, en la qual Compromís es va abstindre.

L’alcalde, Darío Moreno, i Javier Timón conversen durant un ple / Daniel Tortajada

Ximo Catalán i Alejandro Vila van defendre la labor formativa dels clubs, així com la seua representativitat, al mateix temps que van censurar que la mesura s’aplica sense consens, amb una comunicació que es va remetre als afectats a mitjan juny, amb un termini de nou dies per a sol·licitar els horaris d’entrenament per a la pròxima temporada i l’advertiment que el pagament per l’ús aprovat de les instal·lacions haurà de fer-se efectiu abans del 16 d’agost.

Impacte

“S’excusen que és una taxa simbòlica, amb un impacte de 155.000 euros, però als clubs grans els farà mal i als xicotets els afectarà encara més, perquè ja han de fer malabars per a completar les seues activitats”, segons va destacar Catalán. Va afegir que “si vostés mateixos diuen que és poca cosa, no l’apliquen i evitem esta crispació entre els clubs”, una rebel·lió que també s’ha traduït en una recollida de firmes.

El popular també va assenyalar el pobre manteniment de les instal·lacions esportives, un aspecte en el qual va insistir el portaveu de Vox al recordar les queixes pels camps de futbol de Xulla-Vicent Graullera o el barri de Sant Francesc de Borja, a més del skatepark internuclis. “Si hi ha clubs que fan mal ús de les instal·lacions —en referència a les paraules del regidor d’Esports sobre algunes sol·licituds d’horaris que superaven les necessitats reals—, que se’ls penalitze, però no es traguen de la mànega esta taxa, quan, a més, les instal·lacions deixen molt a desitjar”.

Consens

El responsable de l’àrea, Javier Timón, va lamentar que PP i Vox “no perden oportunitat per a fer política en un dels espais en què sempre hem defés el consens”. L’ordenança, que “l’anterior vegada que es va modificar va ser en 2013 i, amb els canvis d’eixe any, no arriba a cobrir el 12 % del cost del servici”. El socialista va reivindicar el seu “contacte directe i habitual” amb els clubs i va reiterar que el pagament de la taxa els equipara a la resta d’usuaris, que havien demanat que les entitats esportives també pagaren per l’ús d’estes infraestructures públiques.

Inversions en camí

El 2 % augmentat enguany per a les ajudes esportives, el recordatori que la taxa és subvencionable, el suport logístic continu que es presta als clubs o la moratòria en la seua aplicació fins a setembre van ser alguns dels arguments de Timón per a justificar la mesura. El regidor també va reivindicar la gestió d’este departament, especialment des de 2019, temps en el qual “s’ha augmentat el pressupost un 12 %, només en inversions s’han destinat 6,6 milions i ja tenim en licitació o quasi més de 2,1 milions més”.