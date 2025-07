València, Aragó, Catalunya i Balears defenen reptes comuns en mobilitat, vivenda, turisme i innovació

Barcelona acull, este dimecres i dijous, una nova edició de la cimera empresarial per a l’impuls de les relacions econòmiques dels territoris de la Corona d’Aragó, una trobada de referència organitzada conjuntament per CEOE Aragó, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i Foment del Treball.

El president de la patronal valenciana, Salvador Navarro, aprofitarà la seua intervenció en esta cimera per a insistir en la necessitat de reforçar la cohesió territorial com a palanca de competitivitat. Navarro subratllarà que la connexió entre territoris, a través d’infraestructures clau com el corredor mediterrani, i una gestió responsable de recursos com l’aigua són essencials per a enfortir el teixit empresarial i generar oportunitats.

Els territoris que conformen esta aliança empresarial —Aragó, Comunitat Valenciana, Balears i Catalunya— sumen el 34 % del PIB nacional i mantenen una intensa relació comercial i empresarial, amb més de 47.000 milions d’euros en intercanvi de béns. “Estos vincles històrics, socials i econòmics es projecten hui com una oportunitat per a generar sinergies, construir una agenda comuna i reforçar el posicionament internacional del conjunt de territoris que integraven l’antiga Corona d’Aragó”, segons la CEV.

Finançament autonòmic

Defendrà també la importància d’avançar cap a un model de finançament autonòmic més just, recordant que l’infrafinançament que patix la Comunitat Valenciana limita la seua capacitat d’inversió en sanitat, educació, innovació i infraestructures, elements clau per a impulsar la competitivitat i el benestar social, i demanarà complicitat entre territoris per a reivindicar un sistema de finançament que permeta a les comunitats aportar més i millor al conjunt del país, en línia amb l’esperit de col·laboració i unitat que inspira esta cimera.

Segons la CEV, la cimera representa un espai estratègic de diàleg, cooperació i propostes entre representants empresarials dels quatre territoris, amb l’objectiu de reforçar la seua competitivitat conjunta i compartir una visió de futur orientada al desenrotllament econòmic i social. El programa inclou sessions sectorials de treball col·laboratiu centrades en quatre àmbits clau: mobilitat, vivenda, turisme i innovació. Les conclusions d’estes sessions s’arreplegaran en un document conjunt de propostes que es presentarà durant el plenari final.

Programa institucional

La trobada s’iniciarà el dimecres 9 de juliol amb una recepció institucional en el Palau de la Generalitat, que comptarà amb les intervencions del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

L’endemà, dijous 10 de juliol, Foment del Treball acollirà les reunions sectorials i el plenari, en el qual es presentaran les conclusions de cada grup de treball. També intervindran els presidents de les quatre organitzacions empresarials coorganitzadores de l’acte: Carmen Planas, presidenta de la CAEB; Miguel Marzo, president de CEOE Aragó; Salvador Navarro i Josep Sánchez Llibre.