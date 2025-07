“Continuem pagant el manteniment i vam costejar una part de la reparació, però seguim sense ascensor huit mesos després”

Han passat més de huit mesos des de les tràgiques inundacions del passat 29 d’octubre a Algemesí. Els veïns i les veïnes han pogut recuperar a poc a poc la normalitat, encara que a ritmes bastant diferents. Hi ha afectats que encara no han rebut els cobraments del Consorci de Compensació d’Assegurances, mentres que d’altres encara no disposen d’un ascensor amb el qual poder accedir a les seues vivendes.

Cartell que anuncia que l’ascensor no funciona / Perales Iborra

“Açò ja sembla una burla. Fa huit mesos que esperem. Telefonem a l’empresa i ens diuen que prenen nota, però passen els dies i no hi ha cap avanç”, lamenta Susana Borràs, una de les veïnes afectades per la falta d’ascensor en un edifici situat en el carrer Cervantes d’Algemesí.

L’immoble, que disposa de sis altures, està habitat per persones majors o amb mobilitat reduïda, a les quals esta situació els agreuja el seu dia a dia. Borràs viu en la quarta planta, però lamenta que la veïna de més edat viu en la sexta. “Estem esgotats”, denuncia. En el seu cas, l’afectada explica que els danys en el muntacàrregues dificulten el seu dia a dia. “Tinc 61 anys i em suposa un esforç molt gran pujar a casa, sobretot si vaig carregada amb la compra”, recalca. Borràs reconeix que està patint dolors d’esquena per la situació. “Al dolor físic se suma que estem saturats psicològicament”, lamenta.

La comunitat de veïns es va veure obligada a sol·licitar un préstec bancari per a abonar el 30 % d’avançament que li sol·licitava l’empresa d’ascensors. Els residents mancaven de liquiditat suficient, ja que encara no havien rebut cap compensació, i, a més, havien sigut afectats a nivell particular per les inundacions.

Els costos de la reparació ascendixen als 18.000 euros. “Vam pagar en gener, han passat més de cinc mesos i ells no han fet res”, insistix. L’afectada reconeix que, després d’abonar l’acompte, els veïns van escoltar moviments en la finca, per la qual cosa pensaven que la reparació anava en marxa. Però no va ser així. “Quasi totes les finques del poble tenen l’ascensor reparat i nosaltres no tenim ni una data”, insistix.

A més, els propietaris de l’immoble recalquen que estan costejant les mensualitats de reparació i manteniment de l’ascensor tot i que no funciona.

Sense pagament del Consorci

La comunitat denuncia que els costos han sigut assumits pels veïns mateixos, ja que el Consorci no els ha abonat la quantitat corresponent. “No hem rebut res. Seguim sense ascensor, amb humitat i amb les fustes i parets unflades”, explica. La situació desespera els veïns, que no veuen la llum al final del túnel. “Els ànims decauen. No tenim resposta”, afirma.

L’administrador de finques d’esta comunitat, Adrián Palmero, també se suma a la denúncia de la veïna. “L’empresa no dona data de reparació i el Consorci manté bloquejada la indemnització”, afirma. Reconeix que la comunitat “ha fet tot el possible per agilitzar la seua reparació, però es troba atrapada entre la falta de resposta de l’empresa i l’estancament de l’expedient d’indemnització del Consorci de Compensació d’Assegurances”.

Palmero reconeix que, des del 7 de gener, l’empresa no ha aportat cap previsió sobre l’arribada del material, ni sobre l’inici del muntatge, que s’estima durarà aproximadament un mes una vegada comence. “La situació resulta especialment crítica per als residents de les plantes més altes, alguns d’ells amb mobilitat reduïda, que es veuen obligats a pujar fins a set pisos sense ascensor. Estan atrapats entre dos fronts: la inacció de l’empresa encarregada de la reparació i la falta de resolució del Consorci”, insistix.

Els propietaris només esperen que la situació se solucione prompte per a “poder recuperar la qualitat de vida”. “Hem complit amb totes les nostres obligacions, però seguim sense respostes ni solucions”, conclou.