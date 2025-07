Els valencians reduïxen el seu gasto en alimentació, però es deixen més diners en bars i hotels

Cada valencià va gastar, en tot 2024, més de 13.200 euros en partides des de la vivenda a l’alimentació passant per l’oci i la moda. O, cosa que és el mateix, quasi 255 euros més que en l’exercici anterior. Eixa és la realitat que reflectix l’última Enquesta de pressupostos familiars, que ha donat a conéixer este dimarts l’Institut Valencià d’Estadística, un balanç en el qual també es pot apreciar com —malgrat esta pujada— el desemborsament de cada habitant de la Comunitat està encara 400 euros per davall de la mitjana nacional, que es col·loca en els 13.625 euros. No obstant això, anant més al detall, com es repartixen eixos diners que ixen de la butxaca de la ciutadania?

La vivenda, principal gasto

Entre totes les possibles destinacions d’eixos fons, és el pagament d’una llar i els seus gastos associats el que s’emporta bona part d’eixe pressupost. Sense anar més lluny, en el cas valencià, cada persona va destinar 4.107 euros a pagar tant la vivenda com l’aigua, l’electricitat o el gas. És a dir, que quasi un de cada tres euros que es van gastar van anar a parar a esta partida, que, a més —en un moment marcat per l’alça tant dels lloguers com dels preus de compravenda—, va ser també una de les que més va pujar —un 5,5 %— a l’encarir-se 225 euros. No va ser, però, l’únic element en el qual els valencians van elevar els seus desemborsaments.

Una dona compra en un mercat d’Alacant, en una imatge d’arxiu / Pilar Cortés

Perquè, dins de l’oci, els diners invertits en restaurants o en servicis d’allotjament com ara hotels van continuar pujant després de mesos i mesos en què el turisme s’ha convertit en un dels pilars de millora de l’economia. En eixe context, els valencians van destinar deu euros més de mitjana que en 2023 a esta comesa, la qual cosa va mantindre esta partida com una de les més altes, amb 1.451 euros gastats. Curiosament, en contra del que es podria pensar, la ciutadania sí que va apretar-se el cinturó en un altre aspecte vinculat, el de l’alimentació. I és que, malgrat viure un any en què les pujades van ser menys destacades que en els exercicis posteriors a la pandèmia i la guerra a Ucraïna, cada habitant de l’autonomia es va deixar, en 2024, fins a 2.086 euros en menjar. Això sí, 20 menys que els 2.106 que es van invertir en això en 2023.

Més moda, menys llar

Així mateix, en eixes alces també destaquen els 567 euros per persona que els valencians van triar destinar a moda i calçat, una cosa destacada si es té en compte que va ser una de les pujades mitjanes més importants —del 8,5 %, equivalent a quasi 45 euros més— respecte a l’any anterior. El mateix va succeir en informació i comunicacions —que van pujar un 9,9 %, fins als 436 euros per cap—, però no així en uns mobles i articles de la llar el gasto mitjà per valencià dels quals va minvar —malgrat la dana—dels 576 euros als 544.