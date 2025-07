L’AVL reduïx les retribucions dels seus acadèmics per les retallades de PP i Vox

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ja patix de manera directa la tisorada al pressupost que PP i Vox van aplicar contra este òrgan estatutari de la Generalitat. De manera global, el pressupost s’ha reduït un 25 %, al passar de comptar amb 3,9 milions en 2024 als 2,9 milions d’este exercici. D’eixa quantia, 2,1 milions van directes a les retribucions del cos funcionarial de l’entitat, la qual cosa deixa a penes 815.000 euros per al funcionament general de l’òrgan regulador del valencià.

Fa un mes, en el ple del 6 de juny, es van aprovar els canvis forçosos sobre els comptes de la institució, que s’han vist materialitzats, sobretot, en la partida de gastos corrents, d’on ixen els fons amb els quals funciona l’ens.

Així, este capítol s’ha vist reduït un 94 %, ja que passa de tindre 897.370 euros en 2024 a 50.000 euros per a 2025. D’este epígraf és d’on ixen tots els pagaments tant dels acadèmics com de les activitats que du a terme l’AVL al llarg de l’any, per la qual cosa l’asfíxia econòmica impulsada per Vox és palesa.

La retallada ha obligat a reduir l’import brut de les assistències a plens, juntes i comissions per part dels 20 acadèmics amb els quals compta la institució, encarregada de vetlar per la normalització, l’ús i la normativa lingüística del valencià. L’assistència a les reunions de les seccions i les comissions es cobren ara a 50 euros bruts (habitualment es percebia entorn de 150 i 200 euros, segons la càrrega de treball de cada u). El mateix succeïx amb l’assistència a les juntes de govern, que també passen a 50 euros, i són totes telemàtiques.

L’assistència al ple (se’n celebren dos al mes —un de manera presencial—) està remunerat ara amb 150 euros, la mitat del que es cobrava fins ara.

Afecció a la programació cultural

Cal destacar que esta partida, que ha patit una reducció del 94 %, no va només a les retribucions dels membres de l’òrgan, sinó que nodrix també tota l’activitat acadèmica, lingüística i de divulgació que exercix esta institució dependent de la Generalitat i regulada en l’Estatut d’Autonomia.

Així, l’edició de llibres, la celebració de jornades, conferències i tota classe de taules redones es veuen directament afectades per esta retallada, i tots els participants en estes jornades que se celebren habitualment passen a percebre 100 euros en el cas dels conferenciants i 50 euros en el cas de ponències i taules redones.

Els canvis, aprovats en el ple de juny, es van fer efectius després de publicar en el DOGV la Llei de pressupostos de la Generalitat, impulsada pel PP i condicionada a totes les esmenes presentades per Vox. La retallada pressupostària de l’Acadèmia era un dels seus objectius i el PP ho va acceptar, la qual cosa va provocar, per primera vegada en la història de la institució, una retallada que compromet el normal funcionament de l’òrgan autonòmic.

La plantilla es deslliura de les retallades

Cal destacar que el salari de la presidenta, Verònica Cantó, no s’ha vist afectat, al tindre un règim de dedicació exclusiva i jornada completa, recollida en la normativa de l’Acadèmia. De fet, la seua retribució està dins del capítol 1 de gastos de personal, pel qual la dreta també ha passat la tisora al passar de tindre 2,7 milions en 2024 a 2,1 milions en este exercici.

En total, quasi 600.000 euros menys que impedixen omplir les vacants dins de la plantilla funcionarial de l’AVL, però manté els salaris dels treballadors públics de la institució, inclosa la seua presidenta, per la qual cosa no s’ha aplicat cap retallada a la massa salarial.

Entre les novetats que s’han produït este mes també es troba el comiat per jubilació d’Empar Marco, periodista i exdirectora d’À Punt, que ha exercit de mà dreta i cap de gabinet de Cantó des que esta va accedir a la presidència de la institució valenciana.

Del personal a subvencions a ajuntaments

Tal com va explicar la presidenta Cantó en una compareixença el 15 de maig, la disminució de la partida de personal es desviaria directament a Lo Rat Penat a través d’una de les esmenes de Vox, que instava el PP a reduir este compte per a donar una subvenció a esta entitat cultural i reformar la seua seu. En una altra de les esmenes aprovades es va aprovar destinar 480.000 euros de l’AVL perquè els ajuntaments d’Elx, Sant Vicent del Raspeig, Xirivella i Orpesa organitzaren unes jornades sobre el Regne de València i la cultura valenciana.

L’“estrangulació” de Vox

“Volem estrangular fins a la desaparició de l’AVL”. Així es va expressar el síndic de Vox, José María Llanos, respecte a estes retallades impulsades pel seu partit. Va evidenciar així el que més tard el PP va acceptar: anar contra l’organisme estatutari per a reduir la seua activitat a la mínima expressió i que únicament tinguera fons per a pagar als seus treballadors.

Malgrat tot, Vox sí que va intentar passar la tisora en eixe capítol i reduir-lo en 400.000 euros més, però l’AVL va advertir en un informe que era il·legal, ja que l’organisme té aprovada la seua pròpia relació de llocs de treball en vigor i no es pot infrafinançar la cobertura d’estes nòmines. De fet, eixa mateixa intromissió en l’autonomia de l’òrgan ja va fer que Vox haguera de retirar una altra esmena que demanava que el Consell autoritzara cada modificació pressupostària de l’ens, la qual cosa restaria independència i comandament a la presidenta sobre la institució.