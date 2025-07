Sospiten que dos dels sis incendis recents a Sagunt van ser intencionats

Almenys dos dels sis incendis registrats en descampats i canyars de Sagunt en només 12 hores, entre dilluns i dimarts, presentaven indicis d’haver sigut intencionats, segons fonts consultades per Levante-EMV.

Els dos es van produir de matinada en diferents zones de canyar i van mobilitzar tant els bombers com les policies locals de Sagunt i Canet d’en Berenguer.

Un es va produir al costat de la marjal d’Almardà-Almenara cap a les 01:40 hores, just al costat d’una zona situada entre Sagunt i Quartell que poc abans havia sigut devorada per les flames.

L’altre es va registrar en la desembocadura del riu Palància cap a les 04:50 hores i va provocar la intervenció dels bombers i el sergent del parc de Sagunt. Però, així i tot, uns cent metres quadrats van acabar sent pastura del foc.

Tres conats d’incendi

En este últim punt, es van arribar a veure tres conats d’incendi, segons ha pogut saber este diari. Davant de l’intens fum que es va generar en la zona, efectius de les policies locals de Sagunt i Canet van tallar l’accés al riu, mentres els bombers van haver d’emprar-se poc més d’una hora per a acabar amb ell.

En la zona de marjal, el foc registrat de matinada es va entendre com una prolongació del que s’havia produït la vesprada anterior cap a les 20:30 hores per a així acabar de cremar tot l’espai situat fins a una séquia.

Estos avisos per incendis se sumen a alguns altres que s’han produït a Sagunt des de dilluns cap a les 20:20 hores, com el que es va produir en un descampat del Port que va arribar a les portes del cementeri i es va reavivar hores després, o un altre de matoll en una avinguda de la platja d’Almardà.

Dos esglais més

Dimarts al matí també va saltar dos vegades l’alerta en el parc de bombers, però tot va quedar en esglais al costat de l’A-7. El primer avís va arribar a les 11:54 hores i, encara que els va fer desplaçar-se, no van veure res. Una hora després va arribar un altre avís que va mobilitzar una unitat de bombers forestals de la Generalitat, “però per qüestió de minuts”, com expliquen des del Consorci.