La tortuga Diana fresa per tercera vegada este estiu a Dénia: 83 ous de “tortuguetes denieres”

La família de tortuguetes de Dénia creix. Diana té un amor especial per les platges d’este municipi. Diana és inconfusible. Porta en la closca un transmissor. Esta passada nit ha tornat a eixir a terra en la platja del Marge Roig. Ho ha fet just 24 hores després de tantejar el terreny. Va ser vista eixint de la mar. Va deixar les petjades de les seues aletes. Però no va pondre. Esta passada nit sí que ha fresat. I és la tercera posta de la tortuga Diana este estiu en les platges denieres. Això és amor incondicional per Dénia i la resta són contes. Les “tortuguetes denieres” donen esperança a esta espècie (tortugues Caretta caretta).

L’Oceanogràfic de València ha difós en les seues xarxes socials el que ha ocorregut esta nit en la platja del Marge Roig. “Diana torna a la platja de Dénia per a la seua tercera posta de l’estiu!”. Sí, amb exclamació. La biodiversitat i el fet que les tortugues hagen trobat en este litoral un refugi i que l’hagen triat perquè nasca la seua progènie són una notícia extraordinària.

Sis dels ous s’han portat a la Fundació Oceanogràfic / Fundació Oceanogràfic

“Esta matinada, la nostra incansable tortuga marina ha depositat 83 ous en la costa de Dénia. Sis ja estan en les instal·lacions de la Fundació Oceanogràfic com a part del projecte Head-Starting”, indica l’Oceanogràfic, que també recorda que si algú observa una tortuga en la platja i fora de l’aigua ha de telefonar immediatament al 112 i no molestar-la.

Una experta de la Fundació Oceanogràfic ajuda la tortuga / Fundació Oceanogràfic

Voluntariat ambiental

Esta fundació ha donat les gràcies a Xaloc, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, l’Ajuntament de Dénia (el seu Servei Ambiental Marí fa una gran labor) i l’Associació Eucrante. Totes estes institucions vetlen per les tortugues. El voluntariat ambiental també és una família que va a més. Ara tocarà vigilar este nou niu i esperar, pacientment, al fet que els ous facen eclosió. La biodiversitat trenca la closca a Dénia.