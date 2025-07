València destina 900.000 euros a reparar els ponts de Calatrava

L’Ajuntament de València, mitjançant la delegació d’Obres i Manteniment d’Infraestructures, té previst aprofitar el mes de juliol per a executar obres de reparació i substitució de les juntes de dilatació del pont de l’Exposició, un dels pontons dissenyats per Santiago Calatrava, situat entre els passejos de la Ciutadella i l’Albereda. A més, també escometrà, en les pròximes setmanes, una intervenció de manteniment i reparació del pont de l’Assut de l’Or, pont que creua el Jardí del Túria entre l’Àgora i el Museu de les Ciències Príncep Felip, en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La intervenció en el pont de l’Exposició, amb un pressupost estimat de 56.268 euros, té com a objectius garantir el correcte funcionament estructural de la infraestructura, previndre filtracions que puguen afectar elements portants i optimitzar el confort de circulació i reduir l’impacte sonor provocat per la deterioració de les juntes.

Renovar juntes

Les obres previstes consistiran en la substitució de les juntes de dilatació del pont, que presenten deterioració deguda a la fatiga estructural acumulada després de més de dos dècades de servici, així com a este efecte combinat del trànsit rodat intens i els cicles tèrmics característics del clima local i la reposició de l’asfalt adjacent a les juntes. Addicionalment, i a fi d’assegurar una correcta integració de les noves juntes amb el ferm existent, es procedirà al fresatge i posterior reasfaltatge dels trams de paviment adjacents que presenten deterioracions superficials o problemes d’adherència. Aprofitant la intervenció, es durà a terme una regularització del paviment en l’encreuament amb el passeig de la Ciutadella, amb l’objectiu de millorar la planura i el comportament funcional del ferm en esta zona d’especial intensitat de trànsit.

Actuacions en el pont de l’Assut de l’Or

D’altra banda, l’Ajuntament destinarà més de 860.000 euros al manteniment i a la reparació del pont de l’Assut de l’Or. S’escometran treballs de reparació localitzada a curt termini, que contribuiran de manera positiva sobre el valor patrimonial i la vida útil del pont.

Les intervencions necessàries, segons queda reflectit en la inspecció realitzada, consistiran en treballs “de mera conservació i manteniment sobre elements de l’estructura”. A més, s’escometran “treballs de reparació com la reversió de fissures i clevills, així com la substitució d’elements de contenció, que, amb la seua execució, han de millorar la seguretat i contribuir de manera positiva sobre la vida útil d’este pont, allargant la vida d’este, i, per això, contribuint a mantindre el seu valor patrimonial”.

Serà necessari l’ús de treballs verticals per a la inspecció i el manteniment tant dels sistemes de seguretat com de l’estructura mateixa del piló, parallamps i balises, i es milloraran els accessos d’entrada. La inversió prevista per a esta intervenció és de 860.000 euros.

El pont de l’Assut de l’Or és de tipologia atirantada (29 tirants), amb obertura principal d’uns 150 metres lliures i pla únic de tirants situat en el centre de la secció. A excepció dels estreps, el pont és metàl·lic. La pilona té una altura màxima sobre el tauler de 117 metres, directriu curvilínia, amb secció buida variable, desplomant-se cap al sud uns 60 metres. Està fabricat amb acer S460N.