Viuda i mare d’una xiqueta de 10 anys: “Un fons voltor m’expulsa del meu pis de VPO”

Carmen és viuda i té una filla de 10 anys amb discapacitat. Jéssica té la malaltia de Parkinson i dos fills. Elles posen el rostre a la situació d’“emergència” que denuncia Junts per l’Habitatge, una entitat formada per més de 30 associacions que exigix canvis en la política de vivenda del Govern de Carlos Mazón davant d’una ciutadania que no pot accedir al mercat de la vivenda quan el seu contracte de lloguer s’acaba i no es renova (el cas de Jéssica) o quan un fons voltor ha comprat la vivenda i decidix el mateix, encara que la vivenda estiga catalogada com a vivenda de protecció oficial (el cas de Carmen).

I una vegada expulsades de les seues cases, com accedir a un pis en una ciutat a on no hi ha lloguers per menys de 800 euros al mes? Per això, les dos estan apuntades com a sol·licitants de vivenda social en l’Evha (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl). Però la realitat és que no hi ha pisos socials. “I la política de vivenda d’este Consell se centra a construir i això a curt termini no és solució”, assenyalen José Luis González i Enric, portaveus de Junts per l’Habitatge.

“La meua filla plorava”

“La meua vivenda és ara d’un fons voltor, però la Generalitat podria haver intervingut per a quedar-se-la, perquè era VPO. La meua filla té 10 anys i discapacitat. Jo soc viuda. Diumenge a la nit van vindre a casa a dir-me que ens n’havíem d’anar. La meua filla plorava i jo no sé què fer perquè no tenim a on anar”, explica Carmen, desolada.

Jéssica viu en el barri d’Algirós. Després de 14 anys pagant religiosament el lloguer, ja no hi ha més renovació possible i la dona, malalta de Parkinson, es veu en el carrer amb els seus dos fills menors. “No trobe vivenda que puga pagar amb el meu sou. Si a una persona com jo, amb discapacitat i dos xiquets, se li acaba el contracte i no se li renova i cap institució té una vivenda per a mi... Quanta gent hi haurà en una situació similar i sense tanta necessitat? Si ens lleven la vivenda, què ens queda? No hi ha vivendes per a la gent? Qui se les queda?”, explica la dona.

Programa de lloguer solidari

Des de l’entitat insten a posar en marxa un programa de lloguer solidari i una campanya que s’enfronte al relat “de l’ocupació que mostra una ciutadania salvatge, ja que ací ocorre tot el contrari. La gent necessita vivendes. Sense sostre, no hi ha res. Si es vulnera el dret a la vivenda, es vulneren també altres tants drets”, explica González Meseguer.

Al seu costat, Enric (que actua també com a portaveu de l’entitat) explica i relata la situació dels últims veïns desnonats en el barri de Benimaclet. “Estan en el carrer i és molt injust que això passe. La ciutat està entregada al turisme i als fons voltor, a l’especulació. Consta i són dades oficials que, en 2024, va haver-hi en tot el territori 3.610 desnonaments, i en el primer trimestre d’enguany ja en portem 794. Juntes per l’Habitatge no estem disposats al fet que esta situació continue passant amb un silenci còmplice”.