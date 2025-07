Els veïns del Saler reclamen que l’obertura de comportes de l’albufera respecte els banyistes

L’orde del Consell que permet l’obertura, en qualsevol moment del dia, de les comportes de les goles de l’albufera que desemboquen en la mar amb l’objectiu de rebaixar la temperatura de l’aigua del llac ha tornat a suscitar les queixes dels veïns de les poblacions del litoral, especialment del Saler. La presidenta de l’Associació de Veïns del Saler, Ana Gradolí, assenyala que “és comprensible que la calor afecte l’albufera, però crec que hi ha més hores, per exemple de matinada, quan bufa el vent de ponent i es podrien aprofitar per a obrir comportes i podrien buidar aigua sense problema”.

D’esta manera, exposa Gradolí, “es compliria la necessitat de buidar sense perjudicar els banyistes, entre ells molts xiquets i persones de totes edats i condició que arriben a les platges i veuen que les condicions de la mar fan impossible banyar-se”. Les queixes dels veïns i banyistes per l’obertura de les comportes de l’albufera que tiny de verd, i enguany de marró a conseqüència de la dana, l’aigua de les zones de bany es repetix cada estiu. Mentres els regants defenen el dret a desaiguar per a mantindre el llac en condicions, els banyistes i veïns reclamen respecte per als usuaris de les platges. “Hi ha moltes persones que suporten hores d’embossaments per a arribar a la platja fugint de la calor de la ciutat i quan arriben es troben la mar en mal estat”, indica Gradolí.

Com ha informat Levante-EMV, amb la modificació de l’Orde 5/2018, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, en la qual es regulen els horaris i les condicions d’obertura i tancament de les comportes entre l’aiguamoll i l’aigua marina, aprovada esta setmana pel Ple del Consell, es flexibilitzen els horaris d’obertura de les comportes. L’empitjorament de les aigües després de la dana i l’augment de la temperatura de l’aigua de l’aiguamoll, fins als 32 graus, han propiciat este canvi, l’objectiu del qual és afavorir la renovació i millorar la qualitat de les aigües del Parc Natural de l’Albufera per a evitar un risc ecològic.

Els veïns entenen la postura dels regants i les consideracions dels experts sobre la necessitat d’evitar el sobrecalfament del llac, però apunten que “també haurien de comprendre als usuaris de les platges”. L’albufera té tres goles (Pujol, Perellonet i Perelló), per la qual cosa el problema amb la qualitat de les aigües del bany també afecta els veïns d’estes poblacions.

El regidor de la Devesa estudia el canvi normatiu

En la polèmica, el regidor de la Devesa-Albufera, José Gosálbez, de Vox, s’ha alineat amb els veïns i ha protagonitzat diversos desacords amb els regants. A principis de juny, el delegat de la Devesa exigia a la Junta de Desaigüe una resposta immediata sobre els motius tècnics i ambientals que estan motivant les contínues obertures de comportes en l’albufera durant els últims dies. Estes maniobres reiterades estan comprometent seriosament la viabilitat del bany en una de les zones més emblemàtiques del litoral valencià, advertia el regidor, que de moment no s’ha pronunciat en relació amb el canvi normatiu impulsat pel Consell per a permetre l’obertura de les comportes a qualsevol hora. Fonts de Vox informen que el regidor està estudiant la modificació normativa per a fer-ne una valoració.