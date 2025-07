Iberdrola demana prolongar quatre anys més la vida útil de la central nuclear de Cofrentes

Iberdrola vol prolongar quatre anys la vida útil de la central nuclear de Cofrentes. La companyia elèctrica, propietària al 100 % de la planta valenciana, ha plantejat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) tancar Cofrentes en 2034 en lloc de novembre de 2030. En una carta conjunta amb Endesa, les dos empreses energètiques han proposat modificar tot el calendari de tancament dels reactors nuclears espanyols. El Govern rebutja el plantejament, perquè considera que les condicions que proposen Iberdrola i Endesa perjudiquen els ciutadans i els consumidors al reduir la tributació de les instal·lacions i altres mesures econòmiques.

El protocol de tancament el van firmar amb el Govern en 2019 voluntàriament les quatre companyies energètiques que compartixen la propietat dels set reactors espanyols: Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP. La missiva remesa ara a l’executiu no l’han firmada ni Naturgy ni EDP, que tenen una participació a Almaraz i Trillo. En les centrals compartides hi ha una comunitat de béns que obliga a la unanimitat dels propietaris, amb independència del seu percentatge de participació, amb la qual cosa els moviments d’Iberdrola i Endesa per a fer un tomb al tancament del calendari nuclear pot quedar en res.

Espanya compta, en l’actualitat, amb set reactors nuclears que generen el 20 % de l’energia del país: Almaraz I i II (Càceres), Ascó I i II (Tarragona), Vandellós II (Tarragona), Cofrentes i Trillo (Guadalajara). El calendari de tancament establix que els primers reactors a deixar d’operar són els d’Almaraz I (1 de novembre de 2027), Almaraz II (1 d’octubre de 2028), Ascó I (1 d’octubre de 2030) i Cofrentes. Els últims reactors cessaran la seua activitat en 2035 (Vandellós II i Trillo).

Sense temps per a Almaraz I

La indústria nuclear advertix que l’apagada d’una central entra en un punt de no retorn tres anys abans de la data fixada per la burocràcia aparellada a la pròrroga de la vida útil, la compra d’urani enriquit que es fa amb molta antelació i la necessitat de formar personal de supervisió de les plantes. Almaraz I ja ha superat eixe punt.

Proposta

Iberdrola i Endesa han plantejat al Govern incrementar la vida útil de les centrals nuclears espanyoles entre dos i quatre anys. La proposta suposa retardar el tancament d’Almaraz I i Almaraz II fins a 2030, Ascó I i II fins a 2032, i mantindre el calendari per a l’apagada total en 2035, segons fonts pròximes a les negociacions. El retard de Cofrentes vindria motivat perquè no se solape amb els tancaments d’Almaraz i les plantes catalanes d’Ascó.

La central nuclear de Cofrentes al costat del nucli urbà / Levante-EMV

El Govern considera que la carta és una proposta condicionada a modificar el vigent marc normatiu de les centrals nuclears (els operadors nuclears reclamen una rebaixa de la fiscalitat i de la taxa de tractament de residus) en perjuí de consumidors i ciutadans al reduir la tributació de les instal·lacions.

Línies roges del Govern

El Ministeri entén que la missiva per a prolongar la vida útil de les plantes és una mera declaració d’intencions que no complix amb les tres línies roges establides pel Govern per a tramitar una petició formal: que hi haja seguretat per a les persones, que es garantisca el subministrament i que no supose un major cost per als ciutadans. De fet, el Govern considera que la proposta d’Iberdrola i Endesa no és ni tan sols una petició formal.

Campanya pronuclear del Consell

La Generalitat Valenciana va iniciar l’octubre de l’any passat una campanya (en plena pressió del lobby nuclear) per a mantindre oberta la central de Cofrentes més enllà de 2030. La planta nuclear va produir, l’any passat, més de la mitat de l’electricitat generada a la Comunitat Valenciana, però el seu pes en el mix energètic serà cada vegada menor pel desplegament renovable.