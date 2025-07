Intent d’agressió a l’alcaldessa: la Guàrdia Civil reforçarà la vigilància a Antella

La Guàrdia Civil i la Policia autonòmica reforçaran la vigilància en les zones de bany del riu Xúquer a Antella els caps de setmana, segons va comunicar ahir la Subdelegació del Govern a l’alcaldessa de la localitat, Eugenia García. Esta mesura arriba després dels últims episodis de tensió viscuts a Antella, a on uns banyistes que es negaven a pagar la taxa d’aparcament van intentar agredir l’alcaldessa i dos regidors més. El consistori admet sentir-se “completament desbordat” davant de la falta de mitjans per a fer front a la massificació turística.

“Som un poble molt xicotet i això ja escapa a les nostres competències”, lamenta García. Per a tractar de remeiar la situació, ahir va mantindre una reunió amb la Subdelegació del Govern, organisme amb el qual es reunix periòdicament per este mateix tema i del qual l’alcaldessa sent “molt de suport”. S’ha acordat augmentar la presència dels cossos de seguretat en els moments de més afluència, especialment a partir de les 11 del matí, “que és quan comença l’aldarull”, en paraules de García.

Este reforç inclou la Guàrdia Civil, la Policia Autonòmica i el Seprona, que també intensificarà el control sobre la venda ambulant, prohibida en la zona, i que ja supervisa la zona fins i tot entre setmana. La vigilància s’estendrà a camins rurals i a zones agrícoles col·lapsades habitualment pels vehicles dels visitants: “Posaran més denúncies”, advertix l’alcaldessa. “Ens sentim molt reforçats per la Subdelegació del Govern, però també entenem que no som els únics amb este problema, ja que en pobles pròxims com Anna i Bolbaite també patixen esta massificació”, explica.

Més personal municipal

L’Ajuntament d’Antella, per la seua banda, ha reforçat ja el seu dispositiu amb un agent més de Policia Local que s’incorpora hui al servici (amb ell, són quatre agents en total). A més, ha contractat dos informadors addicionals i dos treballadors més per a la gestió d’un dels aparcaments municipals de pagament. Compten amb una desena de personal de neteja i a això se suma la presència permanent de cinc membres de Protecció Civil durant tota la jornada, dels quals García destaca el seu “tremend esforç”. A més, la Mancomunitat de la Ribera Alta du a terme campanyes de neteja i conscienciació cada any.

García reconeix que el cap de setmana passat va ser especialment difícil, en part pel desviament de trànsit provocat per l’incendi que va afectar la carretera CV-555, però subratlla que no pot “prohibir a la gent que vinga a refrescar-se”. Els habitants patixen les conseqüències d’esta massificació, perquè els banyistes deixen fem en estos espais naturals i en els carrers del poble i l’acumulació de gent impedix que els veïns puguen gaudir del riu: “Ja no baixa ningú del poble a banyar-se i és una llàstima perquè són els veïns els qui paguen realment els impostos”, lamenta García. “No sabem el que pot passar este cap de setmana que ve”, comenta.

Coordinació amb Sumacàrcer

Des de Sumacàrcer, l’alcalde, David Pons, confirma que no ha mantingut contacte directe amb la Subdelegació del Govern, però sí amb l’alcaldessa d’Antella, a qui també ha expressat el seu suport davant de l’intent d’agressió patit. Els dos municipis compartixen el problema i busquen solucions comunes. Pons advertix que manquen de recursos humans i econòmics per a afrontar esta situació, i que la zona més saturada és precisament el camí del Reguer, a on els banyistes aparquen a banda i banda de la carretera.

Com ja va informar Levante-EMV, davant del col·lapse de camins rurals pròxims al riu, en 2024 es va inaugurar un nou aparcament als afores de la localitat, amb el qual es va ampliar a 260 el nombre de places. El preu de l’estacionament és de 15 euros per cotxe els caps de setmana, i en temporada alta (del 15 de juliol al 15 d’agost) es cobrarà tots els dies. No obstant això i malgrat el tancament de camins, molts banyistes continuen estacionant en els màrgens de carretera, la qual cosa ha causat dificultats en el trànsit. Tant des d’Antella com des de Sumacàrcer s’insistix que, malgrat els reforços, la situació supera la capacitat dels municipis.