Naix la primera associació empresarial a Massanassa després de la dana

La devastació del parc empresarial de Massanassa va fer que les firmes que allí residixen s’uniren per a reconstruir-se juntes. La dana va ser l’episodi extrem que va espentar al fet que, espontàniament, les empreses del polígon local començaren a entaular converses, relació, aliances.

D’esta catàstrofe ha nascut l’Associació del Parc Empresarial de Massanassa (APEM), una entitat amb la qual esperen poder consolidar un diàleg amb l’Ajuntament que van iniciar després de la dana; gestionar subvencions públiques i mantindre contacte amb altres associacions i federacions; recuperar el servici de recollida de fem en esta zona i que els impostos que paguen comporten millores per al polígon.

L’assemblea constitutiva, en la qual hi haurà 70 empreses associades, serà el pròxim 25 de juliol, però el president en funcions (com ell mateix recalca), Luis Rodríguez, explica a este diari com va nàixer la primera associació empresarial de Massanassa.

Un espai amb 370 empreses

Fa poc més de huit mesos, la vida diària del parc empresarial, que té unes 370 empreses, va fer un tomb. “Arran de la dana, que ens va devastar, es va crear un grup de Whatsapp de manera espontània en el qual estàvem els empresaris per a prestar ajuda els primers moments i funcionar amb la informació de l’Ajuntament. Això va derivar en quatre o cinc persones que ens vam posar en contacte amb l’alcalde, Paco Comes, i vam fer d’intermediaris en les primeres fases de la dana quant als recursos que necessitava el polígon”.

El polígon dies després de la barrancada / L-EMV

Així, “es va iniciar un diàleg amb l’Ajuntament que mai havia existit i es van muntar reunions setmanals”, explica Rodríguez. Això va generar un “efecte crida” i les empreses del polígon es van veure amb la necessitat de muntar una associació, com ja tenen molts municipis valencians. Fepeval, la Federació Valenciana de Parcs Empresarials, els va ajudar amb les gestions dels recursos de l’Ivace malgrat no estar federats i a ells agraïxen el suport.

Ara, APEM ja està registrada, té els seus estatuts i es constituirà oficialment en una assemblea a finals de juliol. “És important estar units, perquè el parc empresarial té un milió de metres quadrats, que es diu prompte, hem generat molt IBI i ingrés en impostos”.

Estat del polígon huit mesos després

Després de huit mesos de la dana, encara no hi ha una normalitat completa. Des d’APEM, han elaborat la seua primera enquesta, una que arreplega la situació de les empreses amb el Consorci d’Assegurances. Segons el president en funcions de l’associació, Luis Rodríguez, al voltant d’un 25 % han cobrat el total de la indemnització; un 50 % de les mercantils han cobrat un avançament i estan pendents de la indemnització i un 25 % ni tan sols han rebut la visita del perit.

Treballs en el polígon de Massanassa esta setmana, després de huit mesos de la dana / L-EMV

Esta situació genera un problema en la recuperació de les empreses, ja que als qui no tenen estalvis els és difícil tornar a generar ingressos amb tantes pèrdues, tal com insistix Rodríguez. Des de l’Ivace, han prestat ajuda i han llançat un programa d’ajudes “molt positiu”, Ara Empreses, amb el qual invertiran 127 milions d’euros per a reactivar les empreses afectades per la dana. Amb tot, APEM volen recalcar una circumstància que estan veient que ocorre amb esta línia de subvencions i la falta de peticions que hi ha.

“Vivim del que venem”

“Dels milions, molts no arriben, i, de fet, han hagut d’ampliar el termini per a presentar peticions perquè l’ajuda que donen és només per a obres i reparacions, però no per a inventari, estoc, que és el que ens dona menjar”, explica Rodríguez. El principal per a les empreses, insistix, és l’inventari, “vivim del que venem, no de tindre arreglat el magatzem”.

“Com no hem rebut les indemnitzacions íntegrament, els nostres diners no els destinem a reparacions, sinó a inventari”, explica.