El PSOE situa Feijóo darrere de l’“operació Camps” contra Mazón

Un PPCV dividit com a escenari per a facilitar un relleu de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat i els populars. Un PPCV amb revoltes internes com a mostra de la debilitat del carrer Génova, que no ha volgut intervindre internament. Esta és la composició d’escenari que s’ha fet la direcció del PSOE, des de Madrid, després de l’anunci de la candidatura de Francisco Camps a liderar el PPCV, formalitzada este dimecres. “La incompetència de Feijóo com a líder del seu partit no coneix límits. Després de mesos sense demostrar la gosadia necessària per a demanar-li a Carlos Mazón que se’n vaja a la seua casa, Feijóo recorre ara al ressuscitat Paco Camps per a intentar esborrar Mazón del mapa”, ha assenyalat el carrer Ferraz en un comunicat.

“Poques maniobres polítiques tan desesperades s’han vist en este país. Feijóo, incapaç de fer valdre la seua autoritat, tirant-se en braços de l’amiguet de l’ànima perquè faça el que ell no ha sigut capaç de fer: enviar Mazón a la seua casa, o als jutjats”, afig el partit en un comunicat que s’ha fet públic este matí.

Els socialistes furguen en la ferida del PP, amb eixe 80 % de població que, segons diversos sondejos, creu que Mazón hauria d’anar-se’n després de la dana. “La presència de Mazón al capdavant de la Comunitat Valenciana és insuportable. És un insult a les víctimes i un greuge a tots els valencians i valencianes que cada pocs dies ixen per milers als carrers per a demanar la seua dimissió i unes eleccions a la Comunitat”. En eixe context, la direcció del PSOE eleva el problema a nacional: “Els valencians i les valencianes tenen una cosa clara: no poden comptar amb Feijóo”.

“Una vegada més, demanem la dimissió de Carlos Mazón i la convocatòria immediata d’eleccions. Si Feijóo i Mazón estan tan segurs de la seua gestió brillant, i per això van rebre a este últim entre aplaudiments i abraçades en el congrés nacional del PP, que deixen parlar als valencians i valencianes en les urnes. Si a Feijóo li queda un polsim de dignitat política, sobretot després de la seua catàstrofe personal en el ple del Congrés d’ahir, hauria de fer fora Mazón sense tirar-se en braços de Paco Camps”, conclouen.

El PSOE pren la paraula

El moviment del PSOE, que és qui ha pres la paraula en lloc del PSPV, evidencia que, en este moment de dificultats, València s’ha convertit en peça essencial de l’estratègia de resistència de Pedro Sánchez. Amb cada vegada més protagonisme en la direcció federal després de l’ascens de Rebeca Torró com a número tres del partit (la delegada del Govern Pilar Bernabé, és la quatre), l’agenda valenciana després de la dana es consolida en l’estratègia de confrontació dels socialistes. I la revolta interna de Paco Camps promet alimentar este discurs.