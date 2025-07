La romeria del lloguer turístic a Xàbia: a ple sol, arrossegant la maleta i a la recerca de l’apartament

La primera impressió dista un món de la del poble paradisíac de cales secretes i de l’església gòtica de pedra tosca a on es casen les influencers. Els jóvens que arriben amb autobús a passar uns dies a Xàbia es topen amb un municipi un poc desordenat. Tenen l’opció d’agafar un taxi o de fer cames. I molts trien la segona opció. Les quadrilles d’amics, després d’arribar a l’estació de bus de Xàbia a les 14 hores, es llancen a l’acalorada. Arrosseguen les maletes mentres miren el mòbil i seguixen el camí que els porta a l’apartament de lloguer turístic. Van per l’avinguda de Palmela (un riu de cotxes). Passen per la zona de supermercats. Molts seguixen a peu per l’avinguda del Pla (alguns tarongers, vestigi de la desapareguda Xàbia agrícola, apartaments i lletges naus comercials amb traça industrial). Hi ha un bon tros si l’apartament l’han llogat en el nucli turístic de la platja de l’Arenal, encara que, a hores d’ara, ja hi ha lloguer vacacional escampat per tot el municipi.

Jóvens per l’avinguda de Palmela i a la recerca de l’apartament turístic / A. P. F.

Els afores i les avingudes que són un riu de cotxes no oferixen, per descomptat, la millor cara del poble. Estos turistes acabats de “desembarcar” caminen a ple sol carregats amb motxilles i arrossegant les maletes. Són jóvens i no s’acoquinen. Però la primera impressió i la “romeria” baix un sol d’(in)justícia són per a tornar a l’estació i agafar el primer autobús de tornada. Després tot canviarà. De segur que es complixen les expectatives de passar uns dies de pura diversió. I trobaran temps per a visitar les cales i, de pas (això va de passos i més passos), fer una altra caminada per a arribar a estos paradisos amb barrera (s’abaixa per a evitar el col·lapse de cotxes).

Jóvens turistes passen per davant de la discoteca a la qual tornaran a la nit / A. P. F.

És evident que els hàbits turístics han canviat a Xàbia. El turisme de segona residència i familiar no li perd la fe a este poble. Torna tots els anys. Però el lloguer turístic, que també té les seues coses bones (ha impulsat la rehabilitació de cases del centre històric que queien a trossos), ha revolucionat el model. N’hi ha prou amb acostar-se a l’estació d’autobusos a les 14 hores per a contemplar el “desembarcament” i la peregrinació amb maleta d’estos joveníssims turistes que compartiran pis de lloguer turístic i aventures xabienques. Molts d’ells, abans de l’acalorada de buscar l’apartament, fan parada en el supermercat i mengen alguna cosa allí mateix a la fresca de l’aire condicionat.

Un dels plans d’estos jóvens turistes és fer un capbussó a l’eixida del sol en la platja de la Grava o de l’Arenal després d’una nit de molt de tràfec.

El nou turisme

Si fa uns anys es tenia la impressió que Xàbia era una destinació balneari, ara això ha canviat diametralment. Estos jóvens que venen a passar uns dies de frenètiques vacacions són al·lèrgics a l’assossec. El que no es pot negar és que el turisme es diversifica i que les sufocants caminades carregats com mules (amb maletes estos turistes i amb neveres, hamaques i para-sols els que van a les cales) són per a l’estiu.