El València CF desbloqueja l’operació de Julen Agirrezabala

Per fi, el València CF ha desbloquejat l’eterna operació de Julen Agirrezabala. Ahir, els dos clubs van arribar a un principi d’acord, que serà oficial en qüestió d’hores, una vegada que els acords verbals acaben de traslladar-se per escrit als contractes, i estos es firmen per totes les parts en lliça. El porter desitjat per Carlos Corberán arribarà en breu a la ciutat del Túria en qualitat de cedit fins al 30 de juny de 2026 i es posaran a les ordes de l’entrenador en la Ciutat Esportiva de Paterna abans que acabe esta setmana.

Amb uns dies de retard, perquè l’objectiu original passava perquè Julen arrancara la pretemporada amb el València i no amb l’Athletic, el porter de 24 anys podrà dedicar la preparació del nou curs 2025/26 al repte de fer seua la porteria de Mestalla després de quatre campanyes a l’ombra de l’internacional espanyol Unai Simón. Este dimecres 9 de juliol, amb el vistiplau definitiu entre clubs pendent de tancar els últims detalls, Julen no va tindre més remei que presentar-se a Lezama en el primer dia de pretemporada de l’Athletic. Tocava proves mèdiques i físiques, encara que el porter no va participar amb el grup de futbolistes que es va deixar veure treballant sobre la gespa de la ciutat esportiva dels “lleons”.

Mentres el futbolista estava en Lezama, els contactes entre les parts i el representant, Juan Ugarte, no van cessar en la busca de tancar un assumpte que s’ha eternitzat durant més de mes i mig. Les diferències econòmiques en les quantitats de la cessió i les opcions de compra i recompra —finalment esta desapareix— han sigut en tot este temps els principals focus de desacord entre les dos entitats.

Com ha informat SUPER des de juny, abans de donar curs al préstec de Julen, l’Athletic volia que el seu entrenador tinguera clar el panorama que li esperava en la porteria en un any de Champions. Els “lleons” han de rascar-se la butxaca per a recuperar Álex Padilla, que estava cedit en Pumas fins a juny de 2026, i des de l’inici han pretés que siga el València qui córrega amb esta contingència amb una xifra superior al mig milió d’euros. Una quantitat, fins i tot, bastant per damunt dels 300.000 euros de la clàusula de rescat de Padilla.

A part d’esta suma, entorn de 600.000 euros, que assumirà el València com a pagament per la cessió, l’altre gran cavall de batalla han sigut les opcions de compra i recompra. Fet i fet, l’Athletic no tindrà per contracte l’oportunitat de comprar-lo a un preu establit a partir de juny de 2026. No obstant això, com a contrapartida, ha aconseguit que, entre el que ingressarà ja només pel préstec i els més de 12 milions d’euros fixats en l’opció de compra per a d’ací a un any, el valor d’Agirrezabala s’acoste més a la seua estimació de 15 milions que a l’opció de compra, inferior a deu, per la qual barallaven els de Mestalla.

La principal basa del València en la negociació ha consistit en el sí que el porter d’Errenteria li va donar fa més d’un mes al tècnic, Carlos Corberán. En definitiva, l’ambició del jove porter de conquistar els minuts i la confiança que no ha pogut tindre en la Catedral al costat d’Unai Simón, malgrat que, en la passada campanya, la lesió del porter de la selecció li va permetre agregar 14 partits de Lliga als 13 dels quals va disposar com a titular de l’equip basc en la UEFA Europa League, competició en la qual va fregar la final.

Les parts s’han acostat cada vegada més amb el pas de les setmanes, fins al punt que, este dimarts, des del València s’esperava que l’anunci oficial del fitxatge siga qüestió de poc temps.