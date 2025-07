Cau el mur de l’històric solar de Jesuïtes per les obres del nou jardí

La tàpia que envoltava el solar de Jesuïtes ja és història. Les obres d’enjardinament de l’històric solar situat en la cantonada de Ferran el Catòlic amb la Petxina van arrancar el mes de maig passat i després del desbrossament del terreny es va procedir a l’enderrocament del mur perimetral, una estructura “provisional”, sense cap valor, segons explica l’arquitecte Carmel Gradolí, coordinador de l’equip que dirigix les obres d’urbanització, que executa Bertolín, d’este gran solar raconer, que es convertirà en un jardí hortícola dedicat a la historiadora i activista Trini Simó. El tancament d’obra es reconstruirà amb materials de qualitat i disseny estudiat.

L’equip liderat per l’arquitecte Carmel Gradolí va guanyar en 2022 el concurs del nou jardí amb un disseny amb el lema “Bardissa”, en el qual la mitat de l’espai es dedicarà a l’horta “contemplativa”, i la resta, a espai públic i zones d’estada. Fer el nou jardí costarà 3,5 milions d’euros i el termini d’execució s’ha fixat en 13 mesos, amb la qual cosa s’espera que puga estar acabat en l’estiu de 2026. Després de l’enderrocament del mur de blocs de formigó existent ja s’ha començat a treballar en la fonamentació del nou tancament en el qual s’utilitzaran tècniques i materials tradicionals (tova d’Alaquàs i murs de tàpia).

Fonamentació i encofrat del nou mur de tova del solar de Jesuïtes / Germán Caballero

Fonamentació del nou mur

El mur es recularà en alguns punts, com la façana que dona a la Petxina i Ferran el Catòlic, per a generar voreres més amples i zones d’estada amb arbratge “generoses”. El jardí de Trini Simó serà, juntament amb els jardins veïns de Botànic i de les Hespèrides, una “superilla botànica”. L’interior del mur perimetral tindrà adossats sistemes d’ombra, com ara pèrgoles i gelosies. En el centre hi haurà un jardí hortícola escalonat regat a manta, com ocorre en l’horta tradicional. En l’interior del mur que dona a la Petxina i el Jardí del Túria hi haurà una gran parra, un altre element típic de les construccions de l’horta.

El mur de Jesuïtes ja és història / EP

L’antic solar dels Jesuïtes, situat en la cantonada del passeig de la Petxina i la Gran Via Ferran el Catòlic, compta amb una superfície de 8.425 metres quadrat, dels quals 3.998 corresponen a espai verd, i 4.427 m², a espai públic. El jardí es farà en els terrenys de l’antic Col·legi de San José que en el seu moment van vendre els jesuïtes i a on estava prevista la construcció de tres torres de vivendes i hotel. La pressió veïnal va aconseguir frenar l’operació urbanística i l’Ajuntament, ja en època de Rita Barberá, va anar permutant progressivament els terrenys amb els promotors que els van comprar per a alliberar de formigó la gran parcel·la.

La venda i els enderrocaments parcials que es van dur a terme durant l’operació urbanística, que va generar, a més, un enfrontament polític entre la Generalitat i l’Ajuntament de València, que va donar peu a la dimissió del llavors alcalde, el socialista Ricard Pérez Casado, va fer malbé la forma característica de trident del col·legi i també amb el reixat original de rajola amb pilastres rematades amb boles i reixa de funció, construïda en 1991. El jardí de Trini Simó no s’obrirà a la ciutat, però tindrà un tancament digne que respon, com els jardins de Monforte, les Hespèrides o el Botànic, a la filosofia d’un hortus conclusus, un oasi de tranquil·litat enmig de la ciutat.

El disseny del nou jardí és fruit d’un concurs d’idees que va guanyar la proposta titulada Bardissa, obra d’un equip multidisciplinari integrat per especialistes en arquitectura, botànica, arqueologia, arboricultura i enginyeria industrial.

La urbanització del nou jardí avança en paral·lel a la nova fase de rehabilitació de l’església d’estil neobizantí del Col·legi de San José situada a pocs metres i que dona al nou carrer per als vianants que connecta Gaspar Bono amb Ferran el Catòlic. Els jesuïtes van traslladar, en els anys seixanta, el col·legi a un nou emplaçament en l’avinguda Corts Valencianes, amb la qual cosa les escoles van anar perdent ús. En l’actualitat, el col·legi alberga el centre Arrupe. A l’abric de la regeneració de l’illa, la companyia va presentar, en la passada legislatura, un projecte per a reconvertir l’edifici històric en un complex assistencial per a persones majors que incloïa la reconstrucció de les ales derrocades en el seu moment.