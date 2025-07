Els dos acusats d’usurpar clients a una immobiliària de xalets de luxe de Xàbia no es deslliuren de pagar la fiança d’1,9 milions

Pagar una fiança d’1,9 milions d’euros fa mal, i fa molt de mal. Però als dos acusats de “pispar” clients i projectes a la immobiliària de Xàbia de xalets de luxe per a la qual treballaven no els queda una altra. La jutgessa de Dénia que instruïx esta causa ha rebutjat el recurs que han presentat Oliver V. i Maeva V. i ha confirmat la interlocutòria del passat 5 de febrer d’obertura de juí oral. Els acusats han de rascar-se la butxaca. A més, s’enfronten als delictes d’estafa amb abús de relacions personals i de revelació de secrets d’empresa en benefici propi. El fiscal demana per a cada un dels acusats dos anys de presó pel delicte d’estafa i sis mesos pel delicte de revelació de secrets empresarials.

Els processats havien al·legat que la fiança (1.750.000 euros, que havien d’abonar conjuntament, a més dels 35.013 que havia de depositar Maeva i els 105.821 Oliver) suposava la seua “mort econòmica”. En el recurs, van demanar que es rebaixara a 100.000 euros.

La fiscal i la jutgessa han ratificat que les quantitats imposades en un primer moment són proporcionades. Mentres, la immobiliària per a la qual treballaven i que els va denunciar després de descobrir que li estaven usurpant clients i projectes va qualificar de “ridícula” la pretensió dels encausats d’eludir depositar els 1,9 milions. Sosté que el prejuí causat a la immobiliària va posar en perill la seua supervivència, atés que li van provocar un minvament de facturació de 15 milions d’euros i “un perjuí que superaria amb escreix els tres milions”.

Una empresa per a “desviar” compradors de xalets de luxe

Els dos acusats van fundar l’empresa Koch y Varlet Luxury Realtors, dedicada també al segment dels xalets de luxe, mentres continuaven treballant per a Miralbó Urbana, la mercantil que els ha denunciat. Havien firmat clàusules de confidencialitat i de confiança absoluta amb el gerent de la immobiliària que els tenia contractats. Tenien accés a la informació secreta i sensible de l’empresa: el know-how, les bases de dades, els contactes, els clients i l’estratègia empresarial. Miralbó Urbana assenyala en la seua denúncia que es van dedicar, “amb ànim d’obtindre benefici patrimonial il·lícit, a buidar part dels correus electrònics i emportar-se informació de clients i projectes”.

La immobiliària advertix que els acusats, malgrat tindre un contracte laboral i cobrar d’esta mercantil, “es van dedicar exclusivament a treballar per als seus interessos i la seua nova empresa”. Eixa situació s’hauria prolongat durant any i mig. La immobiliària afirma tindre acreditat que li “van alçar” dos clients i li van fer perdre altres compradors potencials de xalets de luxe que “desviaven” a la nova empresa que havien creat.