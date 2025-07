Emergències advertix de l’arribada d’una dana a la C. Valenciana amb tempestes intenses, graníssol i fort vent

El Centre de Coordinació d’Emergències 112 de la Generalitat advertix de l’arribada d’una dana amb tempestes intenses, acompanyades de graníssol i vent fort, que arribarà a la Comunitat Valenciana, fonamentalment a Castelló, este dissabte, des de la mitat nord peninsular.

Per a este dissabte hi ha avís taronja (risc important) per tempestes en tot el nord de Castelló, que baixa a groc (risc) en la resta de la província per pluges, així com en tot el litoral de la Comunitat Valenciana i el sud d’Alacant, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

“Dia molt advers demà”

En la província de Castelló s’esperen ruixats i tempestes molt fortes des de la matinada, i a València i en el nord d’Alacant hi ha probabilitat de ruixats i tempestes localment fortes. També hi ha probabilitat de graníssol i ratxes fortes de vent.

“Demà és un dia molt advers. Amb tanta energia acumulada en la baixa troposfera i el pas d’una dana pel nord de la Península, hi ha entorns favorables, sobretot a Castelló, perquè es produïsquen tempestes molt fortes des de la matinada”, avisa Aemet.

Avís especial d’AEMET

En l’avís especial del 112, emés a les 10:50 hores d’este divendres, s’explica que una dana situada a l’oest de la Península generarà, al llarg del dissabte, una gran inestabilitat que donarà lloc a tempestes d’elevada intensitat en la mitat nord i est d’Espanya, acompanyades localment de graníssol gran, ratxes molt fortes de vent i ruixats molt forts.

L’escenari descrit és “bastant probable”, encara que la incertesa d’esta mena de fenòmens fa difícil precisar amb exactitud les zones a on es produirà un major impacte.

Al llarg del dissabte, esta dana es desplaçarà per la mitat nord peninsular i afectarà “de manera significativa” la mitat nord de la Comunitat Valenciana, especialment en la província de Castelló. Es prolongarà durant tot el dia.

Segons el 112, este cap de setmana hi ha molts festejos i esdeveniments d’oci en la Comunitat Valenciana que poden resultar afectats per estos fenòmens, “cosa que fa incrementar el risc d’impacte sobre la població”.

Des de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) recomanen als municipis i organismes d’emergències atendre tots els avisos que emeta el 112 durant estos dies, amb l’objectiu d’activar amb antelació els seus plans de protecció civil i establir mesures preventives.

Consells

S’aconsella evitar l’aparcament i retirar vehicles de zones inundables, com ara llits secs o ribes de rius i barrancs, ja que, encara que no hi haja precipitacions allí, es poden produir pujades sobtades i arrossegar cotxes i persones.

També s’insta a senyalitzar i impedir el trànsit de vehicles en guals inundables i a informar de la situació de risc en zones d’acampada i altres esdeveniments, així com a seguir qualsevol altra mesura addicional arreplegada en els plans municipals de protecció civil.

Per la seua banda, Aemet demana “molta precaució” este dissabte, sobretot en zones de tempesta, i estar atents als consells del 112 i els consorcis provincials de bombers de Castelló i València.

Estes tempestes solen tindre una duració relativament curta per les zones de pas, però poden ser “molt violentes”, explica l’organisme estatal en xarxes socials.

“Les tempestes d’estiu, encara que siguen provocades pel pas d’una dana, tenen una gènesi i un desenrotllament diferents dels de les pluges tardorenques. A l’estiu, la duració de les tempestes és més curta i hi ha més focalització. Encara que les tempestes a l’estiu siguen generals, sol haver-hi grans diferències entre els impactes en zones pròximes, ja que la major adversitat provocada per les tempestes d’estiu sol estar focalitzada en zones relativament xicotetes”, exposa.