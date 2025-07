Estes són les 10 carreres amb la nota de tall més alta per al curs que ve

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat les notes de tall i el llistat d’admesos en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per al curs 2025-2026. El doble grau en Física i Matemàtiques impartit en la Universitat de València ha obtingut la nota de tall més alta, amb un 13,578.

Estes són les 10 notes de tall més altes per al curs 25/26:

Doble grau en Física i Matemàtiques impartit en la Universitat de València (13,578) PARS en Enginyeria Aeronàutica (via grau en Enginyeria Aeroespacial) impartit per la Universitat Politècnica de València (13,371) Doble grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques impartit en la Universitat Politècnica de València (13,333) Doble grau en Física i Matemàtiques impartit per la Universitat d’Alacant (13,213) Grau en Medicina impartit per la Universitat de València (13,202) Grau en Medicina impartit per la Universitat d’Alacant (13,200) Grau en Enginyeria Aeroespacial impartit per la Universitat Politècnica de València (13,176) Grau en Medicina impartit per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (13,163) Grau en Medicina impartit per la Universitat Jaume I de Castelló (13,085) Doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica en la Universitat de València (13,022)

8 de cada 10 accedixen a una de les seues primeres opcions

Com han explicat des de la Conselleria, el 78,65 % de l’alumnat ha accedit a una de les tres primeres opcions de carreres sol·licitades. En concret, un 55,03 % ha aconseguit plaça en el grau que va sol·licitar com a primera opció, el 15,01 % en la segona opció i un 8,61 % en la tercera.

Les tres titulacions més sol·licitades (demanades com a primera opció) han sigut el grau en Medicina per la Universitat de València, amb 3.483 sol·licituds (de les quals 2.605 són de dones i 878 d’hòmens); el grau en Infermeria per la Universitat de València, amb 1.636 sol·licituds (1.439 de dones i 197 d’hòmens); i el grau en Psicologia per la Universitat de València, amb 1.341 sol·licituds (1.094 de dones i 247 d’hòmens).

Comparativa amb el curs passat

La carrera amb la nota de tall més alta del curs passat va ser el doble grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Politècnica de València (UPV), que el curs passat va tindre una nota de tall d’un 13,62 sobre 14. Enguany, eixa carrera està en tercera posició entre les més sol·licitades i la seua nota de tall ha baixat a un 13,33 sobre 14.

A més, la nota de tall més alta de totes és enguany unes centèsimes més baixa que el curs passat. Passa, en concret, del 13,62 del curs 2024-2025 al 13,578 del doble grau en Física i Matemàtiques impartit en la Universitat de València per al curs 2025-2026.

27.000 places adjudicades

Les universitats públiques valencianes han adjudicat 27.000 places de les 27.362 places oferides per al pròxim curs. Per universitats, la Universitat de València ha oferit 9.299 places, de les quals n’ha adjudicat 9.284; la Universitat Politècnica de València ha oferit 6.084 places i n’ha adjudicat 6.040; la Universitat Jaume I de Castelló ha oferit 2.935 i n’ha adjudicat 2.895; la Universitat d’Alacant ha oferit 5.937 places i n’ha adjudicat 5.838; i la Universitat Miguel Hernández d’Elx ha oferit 3.107 i n’ha adjudicat 2.943.

D’esta manera, queden vacants 362 places. Les cinc titulacions amb més vacants són el grau en Turisme de la Universitat d’Alacant; el grau en Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d’Alacant; el grau en Traducció i Interpretació de la Universitat d’Alacant; el grau en Turisme de la Universitat Jaume I de Castelló i el grau en Humanitats de la Universitat Jaume I de Castelló.

Nou sistema integrat de llistes d’espera

Com a novetat, quant a l’assignació de places i la gestió de les llistes d’espera en les universitats públiques valencianes, estes seran centralitzades per primera vegada des de la Conselleria. L’alumnat pot manifestar la seua voluntat de participar en les llistes d’espera només en el període entre l’adjudicació inicial que es publica este divendres i dos dies abans de la primera adjudicació de places de llistes d’espera, és a dir, entre el 12 i el 16 de juliol (este últim dia fins a les 14 hores).

Després de l’adjudicació inicial hi haurà 8 adjudicacions més, com a resultat dels moviments de les llistes d’espera, que tindran lloc el 18, 24 i 30 de juliol; el 4, 11, 18 i 25 de setembre i el 2 d’octubre. Fins ara, l’alumnat que volia participar en una llista havia de manifestar-ho a cada universitat i cada una posava en marxa les seues llistes de manera independent, però el nou sistema llança un algorisme de baremació i adjudicació de places que assigna a cada sol·licitud el grau en el qual ha sigut admesa i els graus en els quals ha quedat en llista d’espera. A més, la plataforma subministra estos resultats a les universitats perquè comencen a posar en marxa els seus processos de matrícula.

Com accedir

Amb este nou sistema, l’alumnat haurà d’accedir a la plataforma de preinscripció i, amb un únic procediment i una sola sol·licitud, manifestar la seua voluntat de continuar o no en les llistes d’espera de les diferents titulacions, independentment de la universitat que les impartisca. Des de la Conselleria asseguren que el sistema centralitzat “acaba, per fi, amb l’obligació d’inscriure’s en diverses llistes d’espera, la qual cosa era font d’ansietat i confusió per a l’alumnat i les famílies”.