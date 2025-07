La manifestació de juliol contra la gestió de Mazón en la dana es trasllada a Catarroja

La manifestació mensual que convoca Acord Social Valencià contra la gestió de Carlos Mazón en la dana es trasllada per primera vegada a Catarroja en la seua convocatòria del mes de juliol. Concretament, serà en el parc de les Barraques de la localitat de l’Horta Sud, un dels més castigats pels efectes de la riuada del passat 29 d’octubre de 2024 al trobar-se molt prop del barranc.

Concerts i plantació d’una olivera

De manera simbòlica, l’acte comptarà amb la plantada d’una olivera i es pintarà un mural en el parc. A més, hi haurà un cant d’albades de l’Horta. Actuaran, a més, els cantautors Pau Alabajos, La Maria, Miquel Gil i Tomàs de los Santos. Finalment, des d’allí partirà la manifestació cap a la plaça de la Llotgeta, a on hi haurà parlaments.

Cartell de la manifestació contra Mazón del mes de juliol a Catarroja / Acord Social Valencià

Les associacions de víctimes de la dana convoquen cada mes, des d’octubre, estes protestes, que fins ara han sigut multitudinàries. La primera protesta va reunir unes 130.000 persones, en la marxa més massiva que es recorda des de la guerra de l’Iraq. Totes les manifestacions han anat encapçalades per l’Associació de Víctimes de la Dana.

L’última manifestació

En l’última marxa, celebrada a València el passat 29 de juny, unes 5.000 persones van tornar als carrers huit mesos després de la riuada i malgrat els 37° del termòmetre per a incrementar la pressió sobre el cap del Consell i exigir la seua dimissió, moltes menys que les 15.000 de l’anterior protesta.

Una vegada més, la protesta va estar encapçalada per l’Associació de Famílies de Víctimes de la Dana amb fotos dels seus familiars morts en la tràgica riuada. Els manifestants van tornar a reclamar “un tracte digne per a les persones afectades, veritat i justícia”.