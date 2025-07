Matías Moreno serà el quint fitxatge granota

L’argentí Matías Moreno, defensa central de la Fiorentina italiana, va aterrar ahir dijous a València per a firmar amb el Llevant UE. El futbolista de 21 anys tenia previst passar el reconeixement mèdic durant la jornada d’ahir i firmar el seu contracte de cessió per a jugar, almenys la pròxima temporada, en el Llevant. Arriba cedit per la Fiorentina amb opció de compra de 15 milions no obligatòria.

Matías Moreno va arribar a la Fiorentina l’estiu passat a canvi de 5 milions d’euros per a Belgrano, el club argentí a on es va formar, però el curs passat va disputar a penes quatre partits en la Serie A i huit més en la Conference League amb l’equip italià. Si es confirma l’operació, seria el quint fitxatge del projecte 2025/2026 del Llevant en Primera. En declaracions a la seua arribada a València, el jugador va assegurar que està desitjant que es tanque l’operació per a ser oficialment jugador del Llevant: “El tècnic Julián Calero m’ha transmés molta confiança, moltes ganes i això m’ha convençut. Estic desitjant conéixer els meus companys i la Ciutat Esportiva”.

L’argentí serà el quint reforç de la primera plantilla granota en la seua tornada a l’elit. Tot apunta que hui es farà oficial el fitxatge després d’anunciar-se dimecres la incorporació de l’uruguaià Alan Matturro.