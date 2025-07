El PP nacional insistix contra Camps: no és moment de reestructurar el partit ni de distraccions

El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha deixat clar a l’expresident de la Generalitat i del PPCV, Francisco Camps, que no és el moment de reestructurar el partit a la Comunitat Valenciana, ni tampoc que hi haja “distraccions”, perquè la seua “prioritat absoluta” és la reconstrucció de les zones afectades per la dana.

Tellado ha sigut així de contundent en una entrevista en Telecinco arreplegada per EFE, en resposta a la decisió de Camps d’optar a presidir de nou el PP a la Comunitat Valenciana quan es convoque el congrés regional del partit, com va anunciar dimecres passat.

“Este no és el moment de pensar a reestructurar el partit i en distraccions”, ha subratllat Tellado, abans de traslladar-li, a més, a Camps que presentar una candidatura ara a un congrés no convocat no li sembla “molt procedent”.

Després d’insistir que el PP a la Comunitat Valenciana està centrat en la “reconstrucció” de la zona afectada pels efectes de la dana, Tellado ha opinat que “qualsevol altra qüestió” que els allunye d’eixa prioritat “és un error”.

“Pensar en el partit i no pensar en els valencians no és l’oportú en este moment”, ha afirmat Tellado, que, per això, ha demanat als seus companys de la Comunitat Valenciana que se centren “a ser útils als valencians des de les institucions” a on governen.