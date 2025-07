Vandalitzen la seu de Compromís a Picanya i reivindiquen el feixisme: “Traïdors a la pàtria”

Nou atac a seus de partits. Després de vandalitzar locals del PSPV en les últimes setmanes, ara ha sigut el local de Compromís a Picanya el que ha començat el dia amb missatges d’odi i reivindicant el feixisme.

“Traïdors a la pàtria” i “Picanya feixista i anticatalanista”, estos són els missatges pintats en la seu de Compromís de Picanya en un acte vandàlic perpetrat anit. La coalició valencianista en el municipi denuncia l’atac “feixista amb pintades plenes d’odi, simbologia nazi” i condemna rotundament este acte del que consideren violència ideològica. “Els feixistes no ens callaran”, han dit en un comunicat.

“Els feixistes volen imposar la por, però no ho aconseguiran. A Picanya ens trobaran de front, perquè sabem quin poble som i quina societat volem construir”, ha declarat Guillem Gil, portaveu valencianista, que assegura que “no permetrem que se’ns perseguisca en el nostre propi poble per defendre en el que creiem: el nostre compromís amb la llengua, la justícia social i el medi ambient”; ha continuat el regidor.

“No és un fet aïllat”

Per a Compromís per Picanya, este atac no és un fet aïllat. En els últims mesos, especialment després dels efectes de la dana, patits amb gravetat en este municipi, s’ha detectat un “auge preocupant del discurs d’odi, les notícies falses, el negacionisme climàtic i la intolerància de l’extrema dreta en el municipi i en la comarca. Fa uns dies els va tocar als companys del PSPV d’Aldaia i València, i ara a nosaltres”, lamenten.

“Hem notat com, després de la tragèdia, l’extrema dreta s’ha fet més visible en el nostre poble, especialment en xarxes socials: neguen la crisi climàtica, escampen notícies falses sobre el nombre de víctimes del 29-O, menyspreen la ciència i ataquen als qui defenem solucions científiques valentes davant de futures riuades. Però no retrocedirem”, ha subratllat Gil, que diu que estos grups d’ultradreta volen trencar la convivència, el respecte i la política útil.

Denúncia per delicte d’odi

Els fets han sigut posats en coneixement de les autoritats i Compromís ja ha presentat una denúncia davant de la Policia Local i farà el mateix en la Guàrdia Civil, a on denunciarà l’atac com un delicte d’odi.