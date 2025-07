Els socialistes demanen consolidar l’Oficina pel Dret a la Vivenda de València

La regidora socialista Maite Ibáñez portarà a la comissió de benestar de demà, dimarts, 15 de juliol, una moció per a intentar protegir l’Oficina pel Dret a la Vivenda, a la qual el Govern municipal de PP i Vox no renovarà el contracte a partir del pròxim 30 de setembre.

Tal com s’explica en la moció, l’Oficina pel Dret a la Vivenda és un servici integral, contractat per l’Ajuntament de València, que informa i assessora la ciutadania sobre els seus drets i els diferents recursos existents en matèria de vivenda, com l’assistència, la mediació en arrendaments i préstecs hipotecaris, així com l’atenció integral de caràcter juridicosocial. Des de 2021, ha gestionat més de 6.000 expedients i ha servit de suport a la labor dels equips dels servicis socials municipals.

Entre estos —continua el text—, al llarg d’estos anys s’han aconseguit centenars d’acords de mediació per a la conservació de la vivenda, labors d’assessorament, més de 1.500 actuacions coordinades amb Servicis Socials i amb els jutjats, així com diverses mediacions i negociacions amb entitats bancàries. A més d’això, els nombrosos informes establits juntament amb la Regidoria de Vivenda, la Conselleria i l’EVHA, l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, aporten un perfil específic que és clau per a donar resposta a esta mena d’atencions.

“El problema de la vivenda s’estén a tots els perfils de la població i suposa una situació dramàtica en la nostra ciutat. El baròmetre municipal d’opinió ciutadana del mes de març reflectix com la vivenda és una de les principals preocupacions de les famílies. Per esta raó, en nombroses ocasions, des del PSPV-PSOE, hem reclamat que València es declare zona tensionada, per a contindre i rebaixar el lloguer”, assenyala la regidora socialista.

Però, malgrat estes circumstàncies, el mes de novembre passat, l’Ajuntament anunciava que no renovaria el contracte de gestió de l’Oficina Municipal pel Dret a la Vivenda. “Esta situació no només paralitza la resposta social a milers de persones, sinó que limita la capacitat d’oferir un servici professional que comprovem com s’incrementa diàriament. En eixe sentit, cal recordar que la plantilla de servicis socials municipals no compta amb juristes, per la qual cosa la labor especialitzada per a la mediació amb entitats bancàries i jutjats, així com altres gestions vinculades a la vivenda, no els correspon als equips actuals, que, a més, presenten una greu carència de personal”, afig Ibáñez.

Per a la socialista, l’atenció als perfils de rendes baixes que no poden accedir a una vivenda com són famílies amb menors, persones majors, dones víctimes de violència de gènere, immigrants o persones soles sense recursos, requerix una resposta urgent. Per això, considerada la urgència i gravetat del problema de la vivenda, els socialistes proposen en la seua moció enfortir i consolidar l’Oficina pel Dret a la Vivenda com un servici bàsic dins de l’estructura municipal, amb personal professional propi encarregat de les funcions de mediació i negociació amb entitats bancàries, assessorament jurídic i en matèria de vivenda, gestió i seguiment de requeriments judicials, etc.

Així mateix, reclamen que es garantisca la resposta als quasi 6.000 expedients oberts fins a l’actualitat, perquè no perden la seua atenció a partir del 30 de setembre d’enguany. I també sol·liciten augmentar els recursos per a poder oferir un servici més complet a la ciutadania vulnerable, responent al dret fonamental a tindre una llar, un dels problemes més importants de la ciutat.

Finalment, els socialistes demanen un protocol d’actuació previ al 30 de setembre (data en la qual finalitza la licitació de les funcions actuals) que permeta la coordinació òptima dels servicis de Vivenda i de Servicis Socials de l’Ajuntament de València.