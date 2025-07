Un home increpa Mazón en la seua visita a Alaquàs: “No estaves en el teu lloc”

Moment de tensió en la visita del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a Alaquàs. Un treballador del polígon de la localitat, afectada per la dana el passat 29 d’octubre, ha increpat el cap del Consell per la gestió de la catàstrofe durant aquell dia així com els posteriors. “Desapareixes en un moment, no estaves en el teu lloc, et vas equivocar”, li ha assenyalat l’home, veí de Torrent, tal com han arreplegat les càmeres de TVE, el qual ha assegurat que la seua filla, que té una llibreria a Paiporta, “està viva de miracle”.

Mazón ha acudit a visitar les instal·lacions de l’Agrupació Comarcal d’Empresaris d’Alaquàs, un acte que ha sigut incorporat a l’agenda este mateix matí i del qual no s’havia informat prèviament. Esta visita sorpresa ha comptat amb les queixes d’un home, veí de Torrent però treballador a Alaquàs, que li ha començat a retraure la gestió del 29-O. “Ho heu fet malament, vos heu equivocat”, ha sigut una de les reiterades queixes, enfront de les quals el cap del Consell s’ha quedat a replicar-li.

El president s’ha quedat a parlar amb ell i ha començat a justificar que eixe dia no tenien informació. “Al matí es va traslladar tota la informació que hi havia”, li ha indicat Mazón, cosa que l’home ha negat, a l’assegurar, en canvi, que la Universitat de València sí que havia cridat a cancel·lar les classes eixe mateix dia davant de l’“alerta roja”. “Era groga”, li ha indicat Mazón. “Roja, era roja”, ha contestat el treballador d’Alaquàs.

“Et vas equivocar”

En este sentit, ha continuat contant que la seua filla està viva “de pur miracle”, ja que treballa en una llibreria de Paiporta que va ser afectada. “La seua mare i jo li vam dir ‘no vages, no vages’”, li ha indicat a Mazón, a qui li ha continuat retraient la “falta de previsió” i la “deixadesa” d’aquell dia. “Et vas equivocar”, li ha insistit recriminant-li la seua “actitud” el 29-O. “Desapareixes en un moment... no estaves en el teu lloc; no estàveu, tothom va arribar tard, però primer la comunitat autònoma; ho heu fet malament”, ha afegit.

També li ha retret que la primera reunió del Cecopi fora a les cinc i mitja de la vesprada i ha contraposat esta gestió amb el fet que l’alcalde “a primera hora del dia” va tindre la valentia de tancar-ho tot. Davant de les queixes, Mazón li ha assenyalat que poden parlar un dia per telèfon. “Si vols, et telefone un dia i parlem”, li ha oferit, una cosa a la qual s’ha negat l’home. “Eres polític i no acceptaràs que et vas equivocar”, ha insistit. “Estic donant la cara amb tu”, ha replicat el cap del Consell.