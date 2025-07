L’aeroport de València bat rècord amb 5,6 milions de passatgers fins a juny

El de València és, oficialment, l’aeroport que més creix a Espanya en trànsit de passatgers en la primera mitat de l’any. I és que, després de mesos i mesos de balanços històrics, les instal·lacions de Manises van acabar el mes de juny superant els 5,6 milions de viatgers, un increment de l’11,1 % —una evolució a doble dígit a la qual només es va acostar la millora de les dades d’Alacant-Elx, que també creix un 10,3 %— que no es va registrar en cap altre aeròdrom principal de la xarxa del gestor aeroportuari Aena. Tot això, sense anar més lluny, impulsat per un sext mes de 2025 en el qual, per primera vegada, es va superar la barrera del milió de passatgers —1.079.810 usuaris, concretament— i que es va col·locar com el tercer millor registre en la història de l’aeroport, només superat pels mesos de juliol i agost de 2024.

Auge internacional

Un context de màxims que ve explicat especialment per l’auge dels viatgers que utilitzen l’aeròdrom com a punt d’arribada o eixida cap a altres llocs fora d’Espanya. Seguint les perspectives que venen dibuixant altres estadístiques com els moviments turístics en fronteres (Frontur), el trànsit internacional es va disparar un 13,3 % en juny, la qual cosa va suposar que huit de cada deu viatgers —806.427, en concret— tingueren origen o destinació l’estranger.

Entre eixos moviments aeris, destaquen especialment aquells que van vindre o van anar a Itàlia. El país mediterrani va sumar pràcticament 175.000 d’eixos passatgers, un registre forà en el qual li van seguir Alemanya (91.241), França (85.519), el Regne Unit (83.643) i Països Baixos (83.006). En el costat contrari, es va produir un descens en els usuaris que volien viatjar cap a o des d’altres punts d’Espanya rumb a València. No en va, el trànsit domèstic es va situar en 271.813 viatgers, quasi un 2 % menys que en el mateix període de 2024.

Un avió arriba a Manises / Germán Caballero

L’ampliació seguix a l’espera

Tota esta situació favorable, que apunta a clausurar l’any fregant —si no superant— els 12 milions de passatgers acumulats, es dona en un moment en el qual l’aeroport continua pendent —més d’un any després— de com serà el projecte que ampliarà el seu edifici terminal. Perquè, tot i que és, respecte a la seua capacitat màxima oficial reflectida en el Document de regulació aeroportuària (DORA), la instal·lació aèria més “saturada” entre les principals d’Espanya, són molts els detalls que encara es desconeixen. I això que els terminis s’acosten. Perquè assumptes com el projecte de licitació de les obres han d’estar clars abans que s’aprove el nou DORA en el qual s’executarà la inversió, el de 2027-2031, una llum verda que ha de donar-se a tot tardar abans del final de 2026.