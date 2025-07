L’esquerra carrega contra la “pagueta” de Mazón al complir dos anys de president

Carlos Mazón no ha rebut precisament felicitacions per part de PSPV i Compromís al complir dos anys al capdavant del Consell. De fet, este dilluns, en les Corts, en lloc de pastís i ciris, els valencianistes han escenificat la seua crítica al president amb cartells de “Mazón dimissió. No a la pagueta”, una manera de criticar que el dirigent alacantí s’haja assegurat la seua futurible presència en el Consell Jurídic Consultiu durant dos anys a raó de 75.000 euros anuals, oficina i conductor.

Una desena de diputats de Compromís han acudit al parlament valencià, instal·lat ja en mode vacacional, per a mostrar els cartells confeccionats i fer balanç dels dos anys de gestió amb la paraula “retallades” com un ariet constant. Ho han fet el seu síndic, Joan Baldoví, i les seues dos adjuntes, Isaura Navarro i Paula Espinosa, que han denunciat el “desmantellament” dels servicis públics, la pèrdua de drets, l’eliminació de mesures contra la corrupció o la “desprotecció” del territori.

“És un govern que no mereix estar en el càrrec i un president que hauria d’haver dimitit ja”, ha indicat Baldoví com a resum abans d’insistir en un dels aspectes polèmics que han marcat l’aniversari: la garantia del sou futur en el CJC en cas de deixar la presidència de la Generalitat, una prestació econòmica fixada en la Llei d’expresidents i a la qual també tenen dret altres exdirigents com Ximo Puig, Francisco Camps o Eduardo Zaplana i que Compromís ha qualificat de “pagueta”.

En este sentit, el seu síndic ha remarcat que la seua formació és l’única que ha proposat eliminar esta prerrogativa, amb modificacions en la citada norma, i que es van quedar “a soles”. “Tornarem a lluitar decididament perquè Mazón no cobre una paga que no es mereix”, ha reiterat Baldoví, sense anticipar cap mena d’acció després de la presentada fa un parell de mesos en el ple de les Corts, que va ser tombada per la resta dels grups parlamentaris.

“Ha arribat al seu objectiu”

També la va rebutjar el PSPV, que este dilluns ha passat fregant sobre el dret retributiu de Mazón davant de l’efemèride. El seu síndic, José Muñoz, ha evitat criticar el seu cobrament, però ha assenyalat que, una vegada el cap del Consell “ha arribat al seu objectiu” i “s’ha assegurat” este sou, pot pensar a anar-se’n. De fet, li ha reclamat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que siga “més clar” i “destituïsca” el president de la Generalitat d’un Consell del qual ha lamentat que “és un risc per a les persones”.

Més esquiu sobre el tema s’ha mostrat Vox, malgrat ser un habitual en els seus discursos les crítiques contra tota mena de gasto polític i prerrogatives extraordinàries. Així, el seu síndic, José María Llanos, ha lamentat que Compromís caiga en el “reduccionisme” al criticar este dret dels expresidents (contra el qual també va votar per a canviar-lo) i ha indicat que els és “igual”. En canvi, ha assenyalat que la seua preocupació està en el fet que l’esquerra “impedix renovar” el Jurídic i altres òrgans estatutaris que tenen càrrecs vacants.