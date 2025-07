De llop “amb pell de corder” a “renegada”: enganxada entre Mompó i Vox pel valencià

L’ús del valencià, més de 40 anys després de l’Estatut i la Llei d’ús, continua sent un motiu de conflicte a la C. Valenciana. La presidenta de les Corts, Llanos Massó, de Vox (i també segona autoritat de l’autonomia), ha mantingut una enganxada en xarxes socials amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que defén una radiotelevisió pública íntegrament en llengua pròpia.

Ho va fer a compte de l’entrevista que publicava Levante-EMV al president provincial, pels dos anys des de la seua arribada a la corporació, que es complixen hui. Massó va acusar Mompó de ser “de Compromís” per defendre l’ús del valencià en À Punt. “El president de la Diputació de València advoca per erradicar l’espanyol de la TV autonòmica. El PP té més colors que una caixa de Plastidecor”, va assenyalar la voxista. El que va dir concretament Mompó en l’entrevista és: “Tots els continguts propis d’À Punt haurien de ser en valencià; en castellà ja hi ha moltes televisions i no corre perill”. Cal destacar que Vox i el PP són socis prioritaris en la corporació provincial. Encara que Vox no forma part de l’equip de govern de Mompó amb Ens Uneix, sí que va ser clau en la seua investidura.

Mompó a Massó: “Renegada”

La resposta del president del PP va arribar hores després, a través de la mateixa xarxa social X, tirant d’ironia, encara que amb càrrega de profunditat: “Que avorrit ha de ser tindre una caixa Plastidecor del mateix color… He rellegit l’entrevista, en castellà, per cert, i no he trobat la paraula ‘erradicar’. Que difícil és ser valencià! Sempre atacats per renegades i renegats de tots els bàndols quan defensem lo [sic] nostre”.

A Massó no li va agradar l’apel·lació de “renegada” i va contraatacar amb una altra resposta en el seu perfil, furgant en una suposada contradicció amb el seu partit: “Clar, tu eres més subtil i, per tant, més perillós. Als pancatalanistes els veiem vindre, tu et disfresses amb pell de corder. Per cert, fins a on jo sé, continues pertanyent al mateix partit que el president del Consell, no? També el consideres un renegat?”. En este missatge, la voxista afegia un titular de 2023 de Mazón, que parlava d’introduir més castellà en À Punt.

Mompó ja no va eixir a l’encontre, però el seu cap de gabinet, Pepe Todolí, sí que va replicar a Massó, reivindicant la defensa d’un valencià genuí, “pròxim a la realitat sociolingüística de la C. Valenciana”. “El president Mompó ho deixa ben a les clares, tan difícil és suportar continus atacs de Compromís per l’ús d’un valencià admés per l’AVL i que representa el parlar d’esta terra, com suportar atacs des del seu partit contra peticions de protecció d’eixe valencià”.