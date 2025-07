La massificació del riu Xúquer ofega Antella

El que sempre ha sigut font de vida s’ha convertit en un problema crònic per a Antella. El riu Xúquer, motor natural de la Ribera i refugi fluvial de milers de banyistes a l’estiu, asfixia esta xicoteta localitat de tot just 1.100 habitants, que cada cap de setmana veu com l’assut s’ompli de banyistes i de fem, se saturen els seus aparcaments i es tensa la convivència entre turistes i residents, que afirmen haver notat un auge d’esta mena de turisme des de la pandèmia.

La temporada alta d’estiu a penes ha començat, però el municipi ja s’enfronta a diversos reptes en la gestió turística, que, com els seus propis governants reconeixen, escapa a les seues competències i recursos. L’incendi en la partida del Clot del Negre el cap de setmana passat va obligar a tallar la carretera CV-555, la qual cosa va desviar el trànsit per la ja saturada via del camí del Reguer, una carretera entre Antella i Sumacàrcer a on centenars de cotxes aparquen als dos màrgens sense control.

Masificación en Antella / Francisco Calabuig

Intent d’agressió

La situació va tindre el major punt de tensió amb l’intent d’agressió que va patir l’equip de govern fa una setmana. Eugenia García, alcaldessa d’Antella, al costat dels regidors de Turisme i de Seguretat Ciutadana, van ser increpats per una família de banyistes que es negaven a pagar l’aparcament i van començar a sacsejar el cotxe en el qual anaven els tres regidors. García resumix la situació: “No necessitem ajuda, necessitem auxili”. L’Ajuntament ha reforçat el seu dispositiu: un agent més de policia, més informadors a peu de riu, personal per als pàrquings i brigades de neteja, però tot sembla insuficient, per la qual cosa la Subdelegació de Govern va anunciar la setmana passada que enviaria reforços de Guàrdia Civil, Policia autonòmica i Seprona els caps de setmana davant de la crida d’auxili del consistori.

Els banyistes incívics generen muntanyes de fem en l’assut d’Antella / Levante-EMV

Per a intentar contindre la pressió, Antella s’ha blindat durant els últims anys. En 2024 va obrir un nou pàrquing municipal, amb el qual va ampliar a 260 el nombre total de places d’aparcament. Normalment, el pàrquing és de pagament els caps de setmana i gratuït en dies laborables, però en temporada alta caldrà pagar tots els dies un preu de 15 euros per vehicle. L’entorn de l’assut no és un paratge natural protegit i, per tant, Antella no pot regular l’entrada, només l’estacionament.

Targeta per a residents

Enguany, l’Ajuntament ha introduït una novetat: entre el 15 de juliol i el 15 d’agost, només podran aparcar en el nucli urbà els qui compten amb una targeta blava, exclusiva per a residents o familiars directes (abans, la restricció es limitava només als caps de setmana). L’alcaldessa insistix: “No es tracta de prohibir el bany, sinó de garantir la convivència”. Així i tot, alguns visitants no comprenen la situació i reaccionen com ja van patir l’alcaldessa i els regidors.

Sumacàrcer, municipi veí, també pren cartes en l’assumpte. El seu alcalde, David Pons, qualifica d’“absolutament desbordat” el panorama i admet que el col·lapse compromet fins i tot la seguretat davant d’emergències. Els dos municipis clamen per una solució conjunta.

Esta massificació turística (en la qual els visitants ni tan sols invertixen en els comerços locals, perquè s’emporten el menjar i tot el que necessiten de casa) no només afecta el trànsit, sinó que també ha transformat la forma en què els veïns d’Antella es relacionen amb el seu entorn natural. Els residents d’Antella han deixat d’acudir al riu i temen que esta tensió derive en el tancament del paratge al públic. “És una llàstima —lamenta García—, perquè són ells els qui paguen els impostos i ja no poden gaudir del seu propi poble”. Mentrestant, la massificació s’agreuja cada estiu. Les temperatures pugen, l’afluència creix i els xicotets pobles com Antella continuen lluitant per no ofegar-se en la marea turística. Per a molts veïns, l’assut ha deixat de ser “el seu” racó del riu Xúquer.