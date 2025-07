Picanya demana formació perquè la ciutadania sàpia com actuar en catàstrofes naturals

El Ple de l’Ajuntament de Picanya va aprovar dijous passat, amb els vots favorables de Compromís, PSPV i PP (i l’abstenció de Vox), una moció dels valencianistes per a promoure un pla metropolità de prevenció i resiliència enfront de les danes a l’Horta Sud.

La proposta, defesa per la regidora de Compromís, Xaro Beseler, respon a la urgència de coordinar accions davant de l’augment de fenòmens meteorològics extrems com el que va tindre lloc el 29 d’octubre de 2024. Beseler va advertir que “tenim octubre molt a la vora i ni la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ni la Generalitat Valenciana s’estan centrant a previndre inundacions i formar la ciutadania”.

La proposta defén una visió de conca hidrogràfica, amb èmfasi en la necessitat d’actuacions urgents aigües amunt en el barranc de Poio, a on l’acumulació de sediments i la falta de manteniment incrementen el risc d’inundacions. També es reclama a la CHX un informe tècnic complet sobre el que va ocórrer durant la dana i les intervencions necessàries. “La ciutadania ens exigix informació i transparència, no propaganda”, assenyala Beseler.

La regidora valencianista va defendre la necessitat de planificar i transformar la comarca entenent que vivim en zones inundables, “s’ha construït a on no es devia i hem de tindre consciència del risc que això suposa per a no repetir errors”.

Coordinació institucional comarcal

A més, es proposa la creació d’una mesa de coordinació per la resiliència de l’Horta Sud, amb la implicació de tots els nivells institucionals, així com la inclusió d’estes actuacions en els pressupostos autonòmics i estatals, atenent criteris de justícia territorial.

Un dels punts més destacats de la moció és la necessitat de preparar la ciutadania. “No podem deixar que la gent reaccione a cegues davant d’una alerta meteorològica. Es necessiten campanyes formatives clares i constants, que ensenyen què fer, com protegir-se i com actuar durant un episodi de pluges extremes”, va insistir Beseler.

“El canvi climàtic no entén de fronteres municipals, i els episodis extrems que hem viscut a l’Horta Sud són només un avançament del que pot ocórrer si no actuem amb rapidesa i amb una mirada a llarg termini”, va concloure la portaveu del Grup Municipal Compromís.