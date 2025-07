Sorpresos en la mar pel tornado de Xàbia: “El cel ens va caure damunt; vaig arribar a pensar que sotsobràvem”

L’impressionant tornado que dissabte, cap a les 14 hores, es va formar en la badia de Xàbia, va sorprendre desenes d’embarcacions d’esbarjo. Tots els navegants van posar ràpidament proa cap als ports de Xàbia i Dénia. Un plàcid dia de mar es va convertir en un infern. “Tot va passar de sobte. El cel estava blau i es va fer negre. Es va desencadenar un temporal de fort vent i ones. Ens absorbia”. Ha relatat a Levante-EMV Lucrecia Botella, una navegant amb més de deu anys d’experiència que pilotava el veler Carmelí, de 12 metres d’eslora. A bord anava la seua família, quatre adults, tres xiquets i una mascota. Són de Múrcia i eixe matí havien salpat des del Campello. Ho van fer abans del que tenien previst per a esquivar el mal oratge. “Vam consultar els pronòstics i vam contactar amb el port de Dénia (eixa era la seua destinació). Ens van dir que el pitjor s’esperava en el litoral de València i a la vesprada. Que es formara una mànega marina va ser una cosa totalment imprevisible”.

Alfons Padilla

“En tots els anys que fa que navegue, mai he vist res igual. El cel ens va caure damunt. En algun moment, vaig pensar que sotsobràvem. Va ser la tempesta perfecta. El que vam viure va ser de pel·lícula”, assegura Lucrecia, que explica que van arribar a la badia de Xàbia entre les 11 i 12 hores i el dia era radiant i la mar estava en calma. “Ens vam estar banyant. Feia sol. Però, després, ja vam veure un gran núvol negre sobre el Montgó. I tot va canviar de sobte”. Lucrecia va dirigir el veler cap al port de Dénia. Com tantes altres embarcacions, escapaven del sobtat temporal. Eixos van ser els moments més crítics. “Estàvem enfront del cap de Sant Antoni. Teníem el port a 20 minuts. Als xiquets els vam dir que passaren dins i tragueren aigua, com si fora un joc. No volíem que es posaren nerviosos. Quan vam entrar en la bocana del port de Dénia, vam respirar. Estàvem salvats. El pitjor havia quedat arrere”.

Alfons Padilla

No obstant això, el veler portava la inèrcia del motor i el perill era que xocara contra el moll. “Els mariners del nàutic de Dénia van fer una labor meravellosa. Ens ajudaven a tots. Ens van ajudar a atracar sense contratemps. Vam arribar tremolant. Estàvem xopats i la temperatura s’havia desplomat. Els tripulants d’una embarcació que va entrar després de nosaltres confessaven que pensaven que no ho contaven, que temien que anaven a morir”, recorda Lucrecia.

“No es veu vindre”

En el port, ja fora de perill, van traure el mòbil i van gravar la intensa granissolada. “El que va ocórrer és una cosa que no es veu vindre. Cap pronòstic indicava que es podia formar un tornado i canviar tan de sobte l’oratge i les condicions de la mar. Va ser una cosa impressionant. En el port ens van explicar que el que havia passat era un ‘esclafit’. Mai havíem vist res igual”.