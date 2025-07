El València Basket no negocia per Jean Montero

Jean Montero és el jugador franquícia del València Basket i el club vol mantindre’l, coste el que coste, en el pròxim projecte després d’haver aconseguit renovar-lo fins a 2028, amb una considerable millora econòmica després de la seua espectacular temporada de taronja. Per tant, malgrat el reiterat interés del Fenerbahçe pel jugador, des del València Basket no estan oberts a negociar la seua eixida, per la qual cosa es remetrien, en qualsevol cas, al pagament de la clàusula de rescissió.

Davant dels problemes del vigent campió de l’Eurolliga a fitxar Vasilije Micic després del seu pas per l’NBA, des de Turquia han apuntat al dominicà com el gran objectiu de Sarunas Jasikevicius per a la pròxima temporada, encara que són també conscients de la dificultat de traure el jugador una vegada renovat. A més, saben de la bona adaptació del jugador al club taronja i a la ciutat. De fet, malgrat l’interés que ja va haver-hi mesos arrere, el pupil de Pedro Martínez va acabar renovant amb el València Basket.

I és que Montero no només se sent valorat pel València Basket, sinó que veu en el club la possibilitat de continuar creixent amb tres anys garantits d’Eurolliga en l’horitzó i en un projecte que s’ha reforçat al màxim de cara a la pròxima temporada, amb quatre fitxatges de renom a l’espera de veure com acaba l’operació per Darius Thompson, pendent del dret de tanteig del Baskonia.

Abans fins i tot de la seua renovació, el jugador ja va expressar en declaracions a Superdeporte que jugar en el Roig Arena és una altra de les seues grans motivacions per a la pròxima temporada. “A qualsevol li agradaria jugar en un pavelló com el Roig Arena. Jo, que l’he vist per dins, crec que és una cosa magnífica”, va assenyalar. El jugador, de només 21 anys, va arribar al València BC l’estiu passat després de pagar el club de la Fonteta un traspàs al MoraBanc Andorra amb un contracte fins a 2027, i esta campanya ha sigut una de les referències ofensives de l’equip de Pedro Martínez. A més de rebre per tercera ocasió el premi de millor jugador jove de l’ACB, Montero ha sigut inclòs esta campanya en el millor quintet de la competició. A més, ha rebut el reconeixement com a estrela emergent de la Eurocup.

A més, va liderar l’equip en el play-off de la Lliga Endesa fins a classificar-se per a la final, en la qual els taronja no van poder superar el Reial Madrid.

En el total de la temporada 2024-25, Montero ha participat en 56 partits amb el València BC, amb una mitjana de 15,1 punts, 3,5 rebots, 4,7 assistències i 1,3 recuperacions per a 17,9 de valoració.