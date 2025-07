El Consell atribuïx les crítiques a Mazón a Alaquàs a una “campanya orquestrada de linxament”

La portaveu del Consell, Susana Camarero, ha atribuït les crítiques que este dilluns va traslladar un treballador d’Alaquàs al president, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana del 29 d’octubre a una “campanya orquestrada de linxament” contra el cap del Consell, a qui en tot cas ha elogiat pel seu comportament.

Camarero ha lamentat els “huit mesos” durant els quals s’ha dut a terme eixa “campanya de linxament, orquestrada en moltes ocasions”, encara que sense concretar eixos presumptes promotors.

Europa Press

També ha destacat que, “durant uns minuts”, Mazón va estar “escoltant, atenent i també donant resposta a les inquietuds d’un ciutadà, un veí, que li requeria determinades qüestions”, ha dit, sense entrar al detall d’eixos retrets rebuts pel president, a qui este empleat en un polígon d’Alaquàs li va recriminar, entre altres coses, que “va desaparéixer” i que no va estar al capdavant de l’emergència malgrat els avisos que hi havia.

Per a Camarero, “això és el que fa un president, respondre als ciutadans”. La portaveu del Consell ha aprofitat per a comparar esta actitud de Mazón amb la de Pedro Sánchez a Paiporta, quan va haver d’abandonar la localitat per orde del seu equip de seguretat. “I no com uns altres, que ixen corrent de Paiporta i mai tornen”, ha dit.

Una situació que calcaria després Mazón en un acte a Castelló de la Plana, a on va haver de cancel·lar la seua visita a la gaiata guanyadora per decisió dels seus escortes, però que Camarero ha obviat.