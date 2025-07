Dénia tanca tres platges per contaminació d’aigües fecals

Dénia tampoc se salva de l’onada de tancament de platges per la contaminació d’aigües residuals. L’Ajuntament ha tancat, este matí, les platges de les Marines, la Punta del Raset i els Molins. Ha rebut la comunicació del Servici de Qualitat d’Aigües de Bany de la Conselleria de Medi Ambient que li indicava que les mostres arreplegades este dilluns revelaven contaminació fecal. Els paràmetres estan per damunt del que es permet.

Este episodi arriba després de la granissolada i les intenses pluges de dissabte, jornada en què va poder ocórrer que el clavegueram no donara l’abast i l’aigua residual es mesclara amb la pluvial.

Bandera roja i cartells que advertixen que està prohibit banyar-se / Policia Local de Dénia

L’Ajuntament ha procedit immediatament a tancar estes tres platges. Ha arriat la bandera blava (les tres la tenen) i ha hissat la bandera roja. Ha comunicat a l’empresa de socorrisme que avise els banyistes que està prohibit banyar-se i que traga de l’aigua als qui estaven refrescant-se. La Policia Local s’està desplaçant en el quad per estes platges del litoral nord denier per a col·laborar en estes tasques.

La bandera roja oneja hui en tres platges de Dénia / Policia Local de Dénia

Noves analítiques

El tancament es mantindrà fins que els resultats de les noves analítiques confirmen que s’ha dissolt la contaminació i que l’aigua torna a ser apta per al bany. El Servici de Qualitat de les Aigües farà, hui mateix, una nova analítica. Comunicarà els resultats a l’Ajuntament tan prompte com siga possible.

Mentres, el consistori elaborarà un informe sobre les possibles causes de la contaminació. També plantejarà accions perquè una situació com la de hui, el tancament de platges en ple estiu, no torne a ocórrer.