Els empresaris de la Safor reclamen agilitat en la millora de la xarxa elèctrica

La Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES), ajuntaments i la Mancomunitat de Municipis de la Safor han tornat a reclamar, una vegada més, celeritat de les institucions i d’Iberdrola per a estendre la xarxa de distribució elèctrica, i la seua repotenciació, especialment cap al sud de la comarca. Amb això, pretenen que alguns polígons industrials infrautilitzats, així com nous eixamples urbans residencials, puguen prendre cos i contribuïsquen a generar economia, llocs de treball i riquesa.

La trobada per a abordar esta qüestió va tindre lloc en Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia, i es va centrar especialment en el projecte de la línia elèctrica Gandia-Oliva. La reunió va comptar amb la presència de representants institucionals, empresarials i tècnics de diversos municipis, així com d’Iberdrola.

Durant la trobada, els alcaldes van exposar la problemàtica derivada de la falta de subministrament elèctric, especialment en els polígons industrials, la qual cosa limita el desenrotllament econòmic i “genera malestar social”, segons assenyala FAES. L’Ajuntament de Gandia, a on han acabat les obres de la gran subestació de Sanxo Llop, s’ha oferit per a liderar la coordinació de la política industrial comarcal.

Les empreses presents van compartir les dificultats per a accedir a subministrament energètic suficient per als seus projectes d’expansió. Malgrat l’esforç per mantindre’s en la comarca, allí van exposar que requerixen “solucions urgents” que els permeten créixer, i això significa executar i posar en marxa la distribució de l’energia elèctrica que demanen.

En eixa trobada, representants de la Generalitat es van comprometre a agilitzar tràmits i prioritzar projectes, per a la qual cosa van assegurar que es treballarà en estreta coordinació amb ajuntaments i el sector empresarial. Iberdrola es va comprometre a buscar solucions tècniques quan les propostes siguen concretes, en col·laboració amb els municipis i amb la interlocució de la Direcció General d’Energia.

Tots els participants van coincidir en la necessitat de sumar esforços per a dotar el teixit empresarial de les infraestructures necessàries que permeten dinamitzar l’economia comarcal i generar ocupació.