La festa de la ceràmica a Manises: un atractiu turístic en una ciutat de la Unesco

La ceràmica ha tornat a ser objecte d’interés i visita per a Manises. I és que el cap de setmana passat, en l’avinguda Blasco Ibáñez del municipi, es va celebrar la tradicional Festa de la Ceràmica de Manises, declarada bé d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, en la qual desenes d’artesanes i artesans van mostrar en directe el seu treball.

La ciutadania de Manises, així com els milers de persones visitants, van participar de manera activa en les demostracions dels ceramistes i van aprendre les diferents tècniques artesanals de treballar el fang.

Ceràmica en la jornada de Manises / L-EMV

Modelatge, socarrat, raku, torn, estampació, trencadís, joieria, escultura en fang o ceràmica de reflex metàl·lic (una disciplina única en el municipi) són algunes de les especialitats que es van exhibir, el cap de setmana passat, en la Festa de la Ceràmica de Manises.

Concurs d’allioli i de torn

Com en altres edicions, no va faltar el concurs d’allioli, que es va celebrar dissabte, patrocinat per Cerámicas Palanca, Hotel Ibis i Hotel Port Azafata Valencia. En esta edició va haver-hi una participació de 60 persones i es van entregar tres premis.

D’altra banda, diumenge es va celebrar el tradicional concurs de torn que va reunir ceramistes de diferents tallers, els quals van mostrar al públic com es dona forma al fang amb esta ferramenta. El concurs va estar patrocinat per l’empresa Vicente Díez-Pastas Cerámicas i Drac Ceramic.

Algunes creacions de reflex metàl·lic de Manises / L-EMV

Durant els dos dies, la festa va estar amenitzada per diferents espectacles. Dissabte, amb el muntatge de dansa La ceràmica de Manises, i amb l’actuació del quintet de metalls de l’SM l’Artística Manisense, i, diumenge, amb la coreografia Els amants.

En esta edició de la festa han sigut presents diferents artistes de ciutats creatives de la UNESCO, com Gabrovo (Bulgària), Carrara (Itàlia), Llemotges (França) i Barcelos (Portugal), fet que va dotar l’esdeveniment d’un component internacional.