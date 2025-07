“És de justícia que València siga seu del Mundial”

L’alcaldessa de València, María José Catala, va assegurar ahir que és qüestió de “lògica” i “justícia” que la ciutat es convertisca en una de les seus del Mundial 2030, sempre que el “ritme de les obres siga el correcte”. “Si el ritme de les obres és correcte, cosa que estem certificant permanentment, i el Nou Mestalla arriba a temps per a ser subseu, serà beneficiós per a tota la ciutat i una qüestió de justícia, ja que València té lògica que siga subseu”, va manifestar.

Preguntada per l’augment de les opcions de València després de la renúncia de Màlaga, Catalá va voler deixar clar en el seu discurs que “el Mundial mai ha condicionat les decisions d’este ajuntament sobre el nou Mestalla”. Segons l’alcaldessa, no condicionaran “res” ni “avançaran ni un sol dia el termini”. “Ho he dit sempre i romanc en el criteri, el Mundial mai ha condicionat les decisions d’este ajuntament sobre el nou Mestalla. Hem treballat i hem escoltat els tècnics, tot el procediment administratiu és perfecte i, a més, el criteri ha sigut el dels tècnics d’esta casa, que, per cert, són els mateixos que fa dècades que treballen ací”, va explicar.

Més fàcil sense Màlaga

La candidatura de València, defesa sempre pel president de l’RFEF, Rafael Louzán, i el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha tornat a guanyar força després de la renúncia de Màlaga a ser seu mundialista, perquè, en paraules de l’alcalde Francisco de la Torre, “suposa un risc per al club i un problema per a l’afició i no val la pena”.