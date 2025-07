L’art se’n va de carnestoltes

L’IVAM, el Centre del Carme i el Museu de Belles Arts celebren este dissabte, 19 de juliol, la Gran Nit de Juliol, amb un recorregut a manera de carnestoltes estiuenc entorn de tradicions populars valencianes. Així, els tres centres amplien el seu horari fins a la mitjanit, amb entrada gratuïta, i oferixen una bateria d’activitats culturals per a tots els públics.

Recorregut nocturn amb Plataforma BajoTeja / Levante-EMV

Les tradicions ixen de nit és la proposta de la Plataforma BajoTeja, que començarà en el Museu de Belles Arts a les 20 hores i omplirà els carrers de la ciutat de color, música i cultura popular. Els participants, proveïts d’auriculars, faran un recorregut sonor amb referències a tradicions populars valencianes, com les torres humanes de la muixeranga, el toc de campanes, les revetles o l’espectacle de carrer de correfocs amb els seus balls de dimonis i figures fantàstiques.

La primera part del recorregut, que combina les arts escèniques amb l’experimentació artística, acabarà en el Centre del Carme amb un brindis amb orxata i un homenatge a la tradicional música del tabalet i dolçaina, amb l’actuació del grup de danses El Faldellí i la colla Ateliers d’Artistes. A continuació, el segon passeig guiarà els caminants fins a l’IVAM al ritme d’una discomòbil, una tradició comuna dels pobles valencians.

La romeria culminarà en el vestíbul de l’IVAM amb un tancament festiu a càrrec del DJ Biano, que oferirà al públic assistent una sessió de música electrònica, amb picades d’ullet a la música tradicional, sense abandonar ritmes de trap, kuduro, dancehall, techno, bakalao o eurodance.

Activitats i visites a les exposicions

Amb motiu de la Gran Nit de Juliol, les tres seus artístiques han preparat activitats per a tots els públics i visites comentades a les exposicions en horari nocturn.

L’IVAM iniciarà la vesprada amb propostes familiars, com un taller de dansa per a xiquetes i xiquets de 2 a 6 anys i una visita a l’exposició “Això no és còmic!”, orientada als més menuts. A més, el públic podrà visitar les mostres “Senga Nengudi i Maren Hassinger”, “Soledad Sevilla” i descobrir la muralla medieval situada en una de les galeries del museu de la mà de l’arqueòleg José Ferrandis, encarregat de la seua rehabilitació i restauració.

Exposició de Pedro Orrente en el Museu de Belles Arts / © Miguel Lorenzo

El Museu de Belles Arts comptarà amb l’actuació musical de The Chalmers a partir de les 20 hores. Es tracta d’un combo en format elèctric que combina l’experiència de bona part dels seus integrants, procedents de grups valencians llorejats, amb la il·lusió per oferir una proposta musical original, amb bases heterogènies i diverses. En ell es troben cançons d’autors tan dispars com Kiko Veneno, The Beatles o Edith Piaf, tamisats per un mateix so, una mateixa àmplia lectura, portant el fil conductor del cançoner cap a ritmes eclèctics i dispars. També prolongarà de manera extraordinària el seu horari d’obertura fins a la mitjanit, tant de les sales de la col·lecció permanent com de les exposicions temporals en curs: “Santiago Ydáñez. Villa di Livia” i “Pedro Orrente. Un artista itinerant en l’Espanya del Segle d’Or”.

D’altra banda, de 21:00 a 23:00 hores, en el claustre renaixentista del Centre del Carme, el DJ i productor valencià MarcSoul, especialitzat en deep house i liquid drum and bass, s’encarregarà de crear, amb la seua actuació en viu, un ambient suau, melòdic i envolupant per a acompanyar el públic en la visita a les últimes exposicions inaugurades en el Centre del Carme dedicades a la il·lustració, “37 il·lustres x 37 il·lustrats”, i a l’art urbà valencià, “Principis”.

A partir de les 21:15 hores, quan la romeria guiada per BajoTeja arribe al CCCC, el públic es podrà submergir en les arrels de la música i el ball valencià tradicional, amb la intermediació d’este col·lectiu i una degustació gratuïta d’orxata i fartons.

A continuació, el claustre gòtic acollirà l’actuació del grup de danses El Faldellí i la colla Ateliers d’Artistes, una actuació que reivindica la recuperació i el manteniment de les tradicions valencianes a través de la música del tabal i la dolçaina, els balls més ancestrals i la indumentària de les diferents comarques.