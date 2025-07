Estos són els productes valencians més afectats per la pujada aranzelària de Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha posat blanc sobre negre quan entrarà en vigor la pujada aranzelària que tindran els productes europeus —i, per tant, els valencians— que arriben al país nord-americà. Serà el pròxim 1 d’agost quan eixes tarifes duaneres del 30 % anunciades entren en vigor, la qual cosa deixarà conseqüències per a molts dels articles que es produïxen en l’autonomia que tenen en el territori estatunidenc un dels principals mercats fora del Vell Continent. Però quins articles són els que més podrien patir el colp dins d’eixes exportacions de la Comunitat?

Més de 900 milions en exportacions

Agafant com a referència els quatre primers mesos de l’any —és a dir, els últims registres oferits pel Ministeri de Comerç—, l’autonomia valenciana ha exportat als Estats Units per valor de 911 milions d’euros, només superat per França, Alemanya i Itàlia. No obstant això, malgrat esta xifra tan alta, són dos partides les que acumulen més de la mitat d’este import en vendes.

La primera són els transformadors elèctrics o convertidors, articles que les empreses valencianes han exportat per valor de 292 milions d’euros. Més enllà de la simple xifra, la implantació d’aranzels per part de Trump resulta rellevant si es té en compte que esta és una partida que ha crescut en els últims anys, ja que, en el primer quadrimestre de 2023, es va quedar en els 202 milions d’euros, i, en el mateix període del passat exercici, en els 221 milions. Al costat d’això, resulta important l’impacte que tindrà per al sector ceràmic, ja que en rajola o lloses es va vendre, fins a abril, als EUA, un total de 168 milions d’euros.

Altres partides

Més enllà d’estes dos activitats, també es van exportar 32,7 milions d’euros vinculats al sector del calçat; 17,4 milions en articles d’ortopèdia; 14,4 milions d’euros en instruments lligats a la medicina o l’odontologia o 14 milions més tant de diferents tipus de fusta com de llegum i hortalisses sense congelar. Finalment, també superen els 10 milions d’euros les vendes d’altres partides com els mobles, els seients i transformables per a llits o les cebes i els alls, entre d’altres.