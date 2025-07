El temporal arrasa la campanya de melons de Morvedre

Les fortes pluges que van caure, dissabte, al Camp de Morvedre han afectat durament la collita de melons, melons d’Alger i carabasses de la marjal nord de Sagunt, un dels pocs reductes cultivables d’esta mena de fruita que queden en esta comarca.

Els agricultors de la zona valoren les pèrdues en poc més de 800.000 euros, una xifra que mostra “el desastre” de la collita d’enguany. “No ha quedat res, només els pals de les carabasses, el temporal s’ho ha emportat tot, fins i tot la vegetació”, explicava un dels afectats.

La pedra

Els principals danys han sigut ocasionats per la pedra, que “ha destrossat la fruita”, però a això se sumava l’aiguarrada. “Plovia sobre mullat i la terra no ha tingut temps d’absorbir més aigua”, afegien, en referència a les pluges torrencials que van caure el dimecres anterior. I tot, a una setmana i mitja per a la recol·lecció, amb una producció que s’esperava de “les millors dels últims anys”, contaven.

“Un calibre més que acceptable i dolç”, ja que la plantació i el clima havien sigut favorables fins al moment, sense incidències, a la qual cosa se sumava la bona regulació de les aigües de la marjal, gràcies a l’òptim funcionament de la gola de Quartell, que ha permés que el desaigüe a la mar haja operat correctament, no com en anys anteriors, en què els agricultors havien de llogar bombes de buidatge per a traure l’aigua, circumstància que feia disparar els gastos de producció; una situació que havia quedat solucionada i que feia augurar una bona temporada després d’anys complicats.

“Per l’actuació en la gola es podia lluitar i reivindicar millores, però contra açò no es pot fer res”, acabaven, lamentant la pèrdua de la seua collita, de quasi 600.000 quilos de fruita que se n’han anat en orris.