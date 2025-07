El TSJCV rebutja la denúncia de Manos Limpias contra la jutgessa de la dana

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no ha admés a tràmit la denúncia presentada pel pseudosindicat Manos Limpias contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja que instruïx la causa de la dana per les 228 morts que s’investiguen com a presumptes homicidis imprudents, a més de les lesions de les persones ferides durant la dana del 29 d’octubre.

Denúncia sense proves sobre les víctimes

El secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, va justificar la denúncia per la manera en què la magistrada dirigix la instrucció, la decisió d’expulsar-los de la causa i la presumpta existència de més víctimes no comptabilitzades. Un fet este últim que, segons el secretari general de Manos Limpias, va basar en la seua intuïció. “Jo també tinc dret a la meua intuïció”, va defendre per a justificar la falta de proves del fet que hi haja morts no comptabilitzats, extrem que finalment no es va incloure en la denúncia.

Qüestió formal

La raó per la qual els tres magistrats que firmen la interlocutòria —Manuel Baeza (president del TSJCV), Antonio Ferrer (ponent) i Vicente Torres— inadmeten la denúncia és per una mera qüestió formal. Segons el que preveu la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), la responsabilitat penal contra jutges i magistrats “s’exigirà conforme al que es disposa en la llei, i podrà incoar-se en virtut de querella del Ministeri Fiscal o del perjudicat i ofés” (...) “sense que, per consegüent, estiga prevista la denúncia com a mitjà legalment admés per a exigir la responsabilitat criminal dels jutges i magistrats”, segons una sentència de 2005 del Tribunal Suprem.

Abraham Pérez / Laura Ballester / Esteban San Canuto

“En el present cas —afigen—, com que el denunciant no ha formulat l’escrit de querella que exigix la llei, amb la corresponent firma de lletrat, no pertoca admetre a tràmit la denúncia que encapçala les presents actuacions, sense que este defecte formal siga corregible, per tractar-se d’una exigència essencial per a l’inici d’esta classe de procediment”.

“Denúncia per a transformar en querella”

Formalment, el secretari general de Manos Limpias va presentar una “denúncia per a transformar-la en querella” contra la jutgessa de la dana en una compareixença en el jutjat de guàrdia de València el 24 de juny, festiu (retornable) a la Comunitat Valenciana.

La diferència entre denúncia i querella és que la denúncia la pot presentar qualsevol ciutadà de manera verbal o escrita, que comunica uns fets presumptament delictius davant de les autoritats judicials o policials, però no forma part de la causa o investigació que s’òbriga. La querella requerix que el denunciant es persone representat formalment amb advocat i procurador, per a formar part de la instrucció, i ha d’estar més elaborada i fonamentada, explicat a grans trets.

El ponent de la interlocutòria, Antonio Ferrer, practica la pedagogia en la interlocutòria que rebutja investigar a la jutgessa de la dana. “Quan una persona presenta una denúncia, està simplement complint un deure, com es desprén de la Llei d’enjudiciament criminal (Lecrim). El denunciant no adquirix la condició de part i d’això es deriva, d’una banda, que no assumix altres deures processals, i, d’altra banda, que no és titular de drets d’esta naturalesa. En conseqüència, al denunciant tradicionalment ni tan sols se li ha informat de la decisió que s’adopta sobre la denúncia; no es tracta que no se li hauria de fer cap notificació, és que, de fet, ni tan sols se l’informava”, com va avalar una sentència del Constitucional de 1987.

Excés de zel de la sala

Malgrat esta absència d’obligació, els tres magistrats de la Sala Civil i Penal anuncien en la interlocutòria que sí que notificaran el denunciant, el secretari general del pseudosindicat, Manos Limpias, Miguel Bernad. “Esta sala, incorrent en el que algú podria qualificar d’excés de zel en la plasmació en la pràctica de l’interés del denunciant pel destí final del compliment del seu deure, ha estimat, i així ho fa, que al denunciant, si bé no se li ha de fer una notificació en sentit estricte, amb advertiment de recursos, sí que se li ha de donar coneixement del que s’ha decidit sobre la seua denúncia”. Una “posada en coneixement que no fa nàixer en el denunciant drets processals, dels quals manca al no ser part, i, especialment, no pot recórrer contra la decisió, siga esta com fora”.

Només pot recórrer la Fiscalia

Per això, els tres magistrats decidixen no admetre a tràmit la denúncia de Manos Limpias, en una decisió que no és ferma, però contra la qual només pot recórrer la Fiscalia en un termini de tres dies. Al denunciant se li comunica “a l’efecte de simple coneixement, sense que per este càpia cap recurs contra esta”.