Antella advoca per limitar l’aforament en l’assut mitjançant la declaració de paratge natural

Antella seguix desbordada per la marea de banyistes que cada cap de setmana acudix a l’assut. L’Ajuntament fa anys que lluita per la declaració d’este espai com a paratge natural municipal, una figura legal que permetria al consistori establir normes d’accés, cobrar entrada per persona i, amb això, destinar més recursos a la vigilància, neteja i conservació de l’entorn.

El Govern local té clar que la solució al problema de la massificació implica completar este tràmit administratiu que ha de ser aprovat per la Conselleria de Medi Ambient. No obstant això, el procés està paralitzat, en part perquè l’assut no és de titularitat municipal, sinó de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), la qual cosa exigix una tramitació conjunta, segons explica a este diari la regidora de Turisme d’Antella, Teresa Chapí. Mentrestant, l’Ajuntament només pot regular l’estacionament, però no l’accés ni les activitats que es fan en l’assut, “a on, d’altra banda, està prohibit el bany”, recorda la regidora.

“Volem que siga declarat paratge natural per a poder organitzar-ho tot amb controls d’aforament”, exposa Chapí, que afig que no es tracta de restringir l’accés, sinó de “posar orde”. “Els caps de setmana es fan molt llargs”, lamenta la regidora, que fa una setmana va patir, al costat de l’alcaldessa, Eugenia García, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Pablo Cháfer, un intent d’agressió per part d’uns banyistes que es negaven a pagar la tarifa de 15 euros per estacionar en un dels aparcaments municipals habilitats.

Sumacàrcer

En contrast, municipis veïns com Sumacàrcer ja disposen d’esta declaració de paratge natural municipal des de fa anys en zones com l’Illa de l’Esgoletja, cosa que els permet cobrar per l’accés tant de vehicles com de persones i reinvertir estos diners en tasques de neteja i manteniment.

Antella, en canvi, es veu limitada. Malgrat haver ampliat en 2024 el nombre de places d’aparcament per a visitants a 260, prohibir estacionar en el nucli urbà i establir un sistema de pagament diari en temporada alta (15 euros per vehicle), no han aconseguit frenar la saturació. El consistori, amb ajuda de la Subdelegació del Govern, ha reforçat el dispositiu de vigilància amb més agents de Policia Local, autonòmica i Guàrdia Civil, a més de més informadors i personal de neteja, però la falta de competències continua sent un obstacle.

Mesures de blindatge

La declaració com a paratge natural permetria, a més, generar ocupació per a la vigilància o el control d’accés. “Ni tan sols volen vindre ací els guàrdies jurat”, lamenta Chapí. Mentres el consistori espera una solució a la massificació, cada vegada s’implementen noves mesures per a blindar el poble, des de vigilància per part de les autoritats fins a la limitació de l’aparcament en tot el nucli urbà excepte a residents, una ordenança que va entrar en vigor ahir i que es mantindrà fins al 15 d’agost, és a dir, durant tota la temporada alta.