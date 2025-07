Ataquen una altra seu del PSPV, esta vegada a Picanya

Una nova seu del PSPV patix atacs vandàlics. L’oficina del partit a Picanya ha començat el dia amb un grafit en la seua façana amb el lema de “puters”. Se suma, així, a la llista de huit seus valencianes del partit que ja han sigut vandalitzades en els últims mesos. L’última va ser la seu del partit a la Comunitat Valenciana, en la ciutat de València.

El partit, que, a més, té l’alcaldia del municipi de l’Horta Sud, ha denunciat els fets en les seues xarxes socials. Afirmen que “davant del feixisme, ni un pas arrere” i que “Picanya és un poble de convivència i tolerància, a on l’odi i la irracionalitat no tenen cabuda”.

Un fet “totalment antidemocràtic”

Josep Almenar (PSPV), alcalde de la localitat, recalca que esta classe d’actes són “una falta de respecte a la gent que es dedica a la política” i que successos com este demostren que “tenim coses molt extremes que cal solucionar”, posant d’exemple els fets esdevinguts en la localitat murciana de Torre Pacheco, i que “este vandalisme diu molt poc a favor de les persones que el fan”.

El cap del consistori també afirma que pensa que la responsabilitat d’estos fets la tenen les mateixes persones que van vandalitzar fa poc la seu de Compromís en la mateixa localitat.

Per la seua banda, Guillem Gil, portaveu de Compromís a Picanya, denuncia els fets i assegura “estar a la disposició del que el Partit Socialista picanyer necessite”. El regidor valencianista condemna l’atac i assegura que a Picanya porten “ja setmanes amb atacs en les xarxes socials i ara en les seus polítiques”.

Gil parla també de la preocupació que senten davant de “l’auge de l’extrema dreta a Picanya, a on no hi ha cabuda per a la gent que sembra l’odi”. “Qui no va vindre a netejar durant la dana, que no vinga ara a embrutar el nostre poble amb atacs, notícies falses i odi”, afirma el regidor de Compromís.

Atacs després del cas Cerdán i el cas Ábalos

Estos atacs als socialistes s’han presenciat en els últims mesos després dels polèmics casos de Santos Cerdán, exsecretari del PSOE, condemnat per tràfic d’influències, i José Luis Ábalos, exministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana pel PSOE, investigat per formar part d’una presumpta organització criminal.

Este últim s’ha vist també implicat, juntament amb Koldo García, el seu assessor polític, en converses en les quals s’al·ludia a la prostitució de diverses dones, algunes de les quals després se’ls col·locava en llocs de treball en empreses privades.

Estos escàndols han esguitat greument el Partit Socialista i han acabat suscitant diversos atacs com este últim en la localitat de Picanya.