Els socorristes hissen la bandera roja en les tres platges de Dénia tancades ahir per contaminació fecal

Els socorristes de Dénia, a l’iniciar este matí el servici a les 10:30 hores, el primer que han fet és hissar les banderes roges en les platges de Punta del Raset, les Marines i els Molins. Es van tancar ahir després que el Servici de Qualitat d’Aigües de la Conselleria de Medi Ambient detectara contaminació d’aigües residuals. El tram en el qual està prohibit banyar-se abraça uns 5 quilòmetres del litoral denier. Que es tanque una platja pot ocórrer després d’un episodi de pluges intenses com el de dissabte (pot haver-hi arrossegaments a la mar d’aigües fecals), però l’insòlit és tancar tres platges de colp.

El normal és que esta situació de platges en les quals està prohibit el bany es prolongue durant 24 hores. En l’Ajuntament de Dénia es confia que les noves analítiques del Servici de Qualitat d’Aigües, els resultats de les quals es comunicaran al consistori cap a les 12 hores, confirmen que ja no hi ha ni rastre de contaminació fecal i que la qualitat de l’aigua torna a ser excel·lent. En eixe moment, els socorristes arriaran la bandera roja i hissaran la verda i la blava, ja que estes tres platges tenen el distintiu que acredita que l’aigua és òptima i que els servicis que es presten als banyistes són de qualitat.

Insólito: playas vacías en Dénia (imágenes) / A. P. F.

Molts quilòmetres de platges amb bandera verda

En qualsevol cas, cal aclarir que la platja de les Marines és la que està entre la Punta del Raset i les Bovetes (esta última està oberta i no hi ha cap problema). Cal no confondre eixa platja amb tot el litoral nord de les Marines, litoral de molts quilòmetres d’arenals en els quals els turistes i veïns poden trobar platges (la citada de les Bovetes, la de l’Almadrava o la de les Deveses) a on hui oneja la bandera verda.

El tancament de platges es repetix dia sí i dia també este estiu en la costa de la Comunitat Valenciana. A la Marina Alta, fa un parell de setmanes es va tancar un tram de la platja de l’Arenal Bol de Calp. De tancaments puntuals, n’hi ha tots els estius, però això d’enguany és insòlit.